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Инвестиции (проекты)

В Вологде появится крытый каток с искусственным льдом

В Вологде появится крытый каток с искусственным льдом

6 мая 2020, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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В Вологде летом 2022 года откроется крытый каток с искусственным льдом, сообщает RosTender.info. Заказчиком строительства катка является спортивная школа олимпийского резерва «Витязь».

Школа объявила тендер по выбору застройщика, с которым готова заключить контракт на 530 млн рублей. Как указано в документации тендера, школа получит на эти цели в 2021 году 236,4 млн рублей из федерального бюджета, остальное поступит из бюджета Вологодской области. Заявки на участие в тендере принимают до 12 мая, в тот же день будет определен победитель.

Как ожидается, каток введут в строй в конце июля 2022 года. По проекту, главным фасадом здание будет выходить на улицу Поэта Александра Романова. Площадь комплекса составит 8,1 тыс. кв. метров. Здание будет делиться на 2 части, в одной расположится спортивный зал с ледовым полем 30х60 метров и трибунами на 788 мест. Вторая часть - это 2-3-х этажный блок вспомогательных, административно-бытовых и технических помещений.

В комплексе также разместят пункт проката коньков, раздевалки для массового катания, сувенирную лавку, пресс-центр, залы для разминки, силовой подготовки и индивидуальной подготовки для хоккеистов и многое другое.

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