АО «Всерегиональное объединение «Изотоп» и ООО «Лидер Консорциума «Международный Центр исследований на базе реактора МБИР» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директоры компаний Максим Кушнарев и Сергей Пастухов. Подготовка соглашения велась в удаленном режиме и была реализована в сжатые сроки в рамках актуализации комплексной стратегии изотопного бизнеса Госкорпорации «Росатом».

Целью сотрудничества заявлено развитие технологий производства новых радиоизотопов и радиофармпрепаратов и участия в выполнении фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований. Приоритетными направлениями сотрудничества должны стать формирование инновационной инфраструктуры, проведение экспертизы научно-технических проектов, а также международное научно-техническое взаимодействие. В процессе реализации соглашения планируется акцентировать внимание на интеграции фундаментальных и прикладных научных исследований, в том числе в области ядерной медицины в интересах развития атомной отрасли, расширении использования имеющихся научных и научно-технических результатов для создания опережающего задела и развития перспективных технологий по направлениям совместных научных исследований.

«Наша ключевая задача — проведение научных исследований и производство изотопной продукции на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, сооружаемого на площадке ГНЦ НИИАР (г. Димитровград, Ульяновская обл.) — отметил Сергей Пастухов — Мы уверены, это сотрудничество привнесет весомый вклад в отечественную изотопную отрасль и позволит еще больше развить наши компетенции».

Соглашение призвано стать важным этапом развития изотопного комплекса Госкорпорации «Росатом», так как направлено на ускоренное развитие прорывных направлений науки и техники, а именно — современных производств изотопной продукции, радиационной техники, а также оборудования общего и медицинского назначения. Соглашение подтверждает единое понимание исключительно важной роли науки и технологий в обеспечении устойчивого, динамичного и сбалансированного развития атомной отрасли. Научные и технологические задачи, заявленные в соглашении призваны обеспечить синергию с новой программой «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии».

Для справки:

Сооружение Многоцелевого быстрого исследовательского реактора МБИР мощностью 150 мегаватт началось в 2015 году. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Источник: Пресс-служба В/О «Изотоп»