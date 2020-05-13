Инвестиции в четыре проекта, которые реализуются на территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманской области, составят 127 млрд рублей. Об этом в среду сообщил первый заместитель Минвостокразвития Сергей Тырцев на заседании государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Правительство РФ 13 мая подписало постановление о создании ТОР "Столица Арктики" в Мурманске. Это первая ТОР в ведении Минвостокразвития, расположенная не на Дальнем Востоке.

"В рамках ТОР предусматривается уже сейчас реализация четырех инвестпроектов с общим объемом инвестиций 127 млрд рублей", - сказал Тырцев.

Он уточнил, что на территории опережающего развития возводят Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ООО "Новатэк-Мурманск"). Объем инвестиций в проект составит 79 млрд рублей, планируется создать около 15 тыс. рабочих мест. Еще один проект реализует ООО "Морской торговый порт "Лавна", он включен в государственную программу РФ "Развитие транспортной системы", является частью комплексного плана развития Мурманского транспортного узла и предполагает создание 1029 рабочих мест. Проект позволит привлечь порядка 20,5 млрд рублей инвестиций.

По словам Тырцева, еще два проекта на ТОР подразумевают создание морского терминала удобрений и апатитового концентрата в порту Мурманск стоимостью 12,3 млрд рублей (проект подразумевает создание 234 новых рабочих мест), а также создание международного культурно-делового центра для реализации геополитического, культурного потенциала региона. Объем инвестиций 3,7 млрд рублей. Создание 300 новых рабочих мест.