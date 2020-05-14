Полиция провела обыски в "Ленэнерго"

13 мая оперативники отдела по линии ТЭК Управления экономической безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России провели серию обысков по 20 адресам. Основная их цель – поиск информации по делу о прокладке кабелей для «Зенит Арены» и потерянных 70 млн рублях.

8 обысков проведены в Москве, 12 в Санкт-Петербурге, в том числе в главном офисе «Ленэнерго», по уголовному делу, возбужденному по статье 159 УК ч. 4 «Мошенничество в особо крупном размере». Пресс-служба «Ленэнерго» подтвердила факт изданию 47news, прокомментировав, что следственные действия проводятся «в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015-2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции «Василеостровская» до подстанции «Крестовская». По словам энергетиков, руководство компании оказывает максимальное содействие.

Речь ведется о прокладке в 2015 и 2016 годах двух кабельных линий 110 кВ для стадиона «Зенит Арена» от подстанции «Василеостровская» к подстанции «Крестовская». Закупка кабеля происходила у московского завода компании «Эстралин», через ряд компаний-посредников. Подрядчиком в этой цепочке выступало «Ленэнерго». При общей стоимости работ в 902 млн рублей, более 70 млн рублей оказались «потеряны» в этой цепи. Подсчеты сотрудников Управления экономической безопасности и послужили предметом для разбирательства. Как оказалось позже, компания-субподрядчик, участвующая в данной схеме, была экстренно ликвидирована в конце апреля этого года, при этом в ней работали и числились сотрудники «Ленэнерго». Портал RusCable.Ru продолжит следить за развитием событий.

Это не единичный случай, характеризующий 2015 и 2016 годы для «Ленэнерго». В этот же период происходила активная смена руководства, а также другие громкие скандалы. Только в прошлом году завершился длительный судебный процесс о хищении почти 400 млн рублей при прокладке подводной кабельной линии от Санкт-Петербурга до Кронштадта. Следствие, а в дальнейшем и суд, установили что компания-подрядчик «Трест ТриНити» была привлечена для закупки и электромонтажных работ по прокладке необходимой линии – стоимость проекта оценивалась в 823 млн рублей. Фигуранты уголовного дела намеревались похитить всю сумму, но этого не получилось сделать из-за смены руководства «Ленэнерго». Новый топ-менеджмент обнаружил, что договор о поставке кабеля оказался фиктивным – на самом объекте кабеля не нашлось, он даже не поступил на территорию России из Германии.