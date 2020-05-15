Ассоциации "Электрокабель" ответили на письмо Михаилу Мишустину

Ассоциация «Электрокабель» получила ответ на свое письмо Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Официальный отклик властей на обширный список предложений по поддержке кабельной промышленности, направленный АЭК ранее, поступил от директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Евгения Муратова. В своей речи государственный чиновник перечислил ряд существующих мер поддержки кабельных предприятий и напомнил, что органы власти продолжают работать над их улучшением.

С началом активной фазы федеральной борьбы с распространением вируса COVID-19, кабельная промышленность оказалась парализована большим количеством ограничительных мер. В период режима самоизоляции и нерабочих дней, государство забыло поддержать отрасль, являющуюся ключевой для энергетической безопасности страны. Ассоциация «Электрокабель», объединяющая основную долю всех кабельных производителей России, выступила представителем интересов кабельного бизнеса в решении экстренных вопросов.

Напоминаем, что специально созданный Антикризисный Штаб ведет активную работу по установлению диалога с органами власти страны. В начале эпидемии в России, Штаб направил несколько писем ключевым представителям власти – с целью привлечь внимание чиновников к критическим проблемам в кабельной промышленности; предлагая целый ряд продуманных и обоснованных мер поддержки.

30 марта Ассоциация «Электрокабель» направила письмо Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Ранее, Правительство РФ сначала включила кабельную и электротехническую продукцию в список товаров первой необходимости, но затем внесла правки в документ, значительно сократив перечень необходимой продукции. Направив основную поддержку «наиболее пострадавшим» отраслям, государство оставило кабельную промышленность без индивидуального подхода. Более того, ни один из производителей кабельной продукции не входил в перечень системообразующих компаний России. Это изменилось лишь после того, как Ассоциация «Электрокабель» провела большую работу и привлекла к решению этой проблемы Министерство экономического развития.

В письме Михаилу Мишустину были перечислены основные тезисы о сложившейся проблематике, а также был предложен целый спектр мер, подробно описанный в нашей прошлой новости. Вкратце, эти меры охватывали: расширение государственной поддержки на субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в кабельной промышленности; введение директивных ограничений на закупку продукции иностранного производства; погашение долгов компаний с государственным участием перед кабельными заводами; компенсация выпадающих доходов сотрудников; обеспечение проведения реструктуризации задолженностей предприятий перед компаниями с государственным участием и многие другие.

Ответ на это письмо был получен Ассоциацией «Электрокабель» только 14 мая. Аппарат Правительства уполномочил в этом Евгения Муратова директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ, как более компетентное лицо. Однако, содержание ответа не предоставило конкретики в адрес ключевых запросов первоначального письма, а ограничилось лишь перечислением существующих мер поддержки.

Евгений Муратов отметил, что Правительством РФ рассматриваются различные механизмы поддержки предприятий МСП. Также он подчеркнул, что ряд заводов кабельной промышленности «включены в перечень системообразующих организаций» и предложил ознакомиться с этим списком на сайте Минпромторга РФ. Предприятия из этого списка, по словам чиновника, могут претендовать на получение нескольких мер поддержки форме: субсидий, отсрочек по уплате налогов и государственных гарантий по кредитам и займам.

Муратов обратил внимание на то, что в данный момент действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении системообразующих и стратегически важных организаций. Более подробно о мерах поддержки он рекомендовал узнать на официальном сайте Правительства России.

Свое письмо он заключил информацией о том, что в данный момент министерствами РФ прорабатывается возможность принятия акта, предусматривающего изменение срока исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий из федерального бюджета юридическим лицам.

К сожалению, этим официальный ответ АП РФ на письмо представителей кабельной промышленности ограничился. Мы приводим его полностью ниже. Портал RusCable.Ru продолжит следит за развитием событий, оставайтесь с нами – оставайтесь в курсе.