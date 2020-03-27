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Кабельщики не вошли в перечень системообразующих организаций России

Максим Третьяков / Ассоциация

Максим Третьяков / Ассоциация

Максим Решетников / Министр экономического развития России

Максим Решетников / Министр экономического развития России

НП Ассоциация Электрокабель направила письмо Министру экономического развития России Максиму Решетникову. В письме содержится просьба рассмотреть возможность включения компаний кабельной отрасли в список системообразующих. Напомним, что неделю назад список был расширен втрое - до 646 компаний, но представители кабельной отрасли туда не вошли. 

“Мы изучили перечень системообразующих компаний. Даже не смогли хотя бы умозрительно установить те критерии, благодаря которым те или иные туда попадают. Для нас остается вопросом, почему там есть, например, производители одежды и обуви зарубежного бренда, 100% мощностей которого расположены за пределами России, а кабельщиков там нет”, - комментирует Максим Третьяков, вице-президент АЭК.

Также, по словам Третьякова, сейчас АЭК занята выработкой предложений по помощи отрасли.

“Ожидания отрасли сегодня - негативные. Мы провели опрос в нашем телеграм-канале. Конечно, нельзя считать это статистически верной выборкой, но, тем не менее: почти половина респондентов, профессионалов индустрии, считают, что по итогам года рынок “упадет” на 20%. Для нас это означает одно - сегодня нам, как никогда, нужно консолидироваться и бороться за всю отрасль. Думаю, у АЭК получится стать объединяющей силой в эти непростые времена”. 

Описание pdf-файла
Перечень системообразующих организаций Российской экономики
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