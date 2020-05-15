Предотвратите кражу своего кабеля: разбор мошеннической схемы

Внимание! Портал RusCable.Ru призывает специалистов логистических отделов и служб безопасности кабельных предприятий проявлять повышенную осторожность при работе с неизвестными транспортными компаниями. Несколько источников портала из кабельных заводов России оповестили нас об активизации криминальных элементов в этой сфере. Одно из предприятий, только за текущую неделю уже дважды сталкивалось с попытками незаконного присвоения их кабельной продукции.

Попытки хищения кабеля участились по одной из самых распространенных мошеннических схем, которая уже не раз обсуждалась в специальном разделе Форума «Криминальная хроника». Она строится по следующим принципам.

СХЕМА

Кабельный завод или трейдерская организация обращается с заказом на перевозку к транспортной компании, которая прибегает к услугам подрядчика. В данной схеме, именно «подрядчик» преследует цели незаконного обогащения. Эти мошенники, в свою очередь, находят частного перевозчика на роль «исполнителя», для которого являются прямым заказчиком – не допуская возможность для коммуникаций между ним и другими звеньями цепи. Мошенники принимают заказ на транспортировку груза, после чего выдают исполнителю правильные вводные данные и корректный адрес. Параллельно с этим проводя работу с заказчиком (транспортной компанией, кабельным предприятием) – оповещая о том, что все работы идут согласно плану. После успешной отгрузки, мошенники изменяют для исполнителя точку выгрузки, придумывая различные причины. Исполнитель меняет свой маршрут, отгружает товар в установленном месте и получает оплату (чаще всего наличными). В это время мошенники продолжают диалог с транспортной компанией, убеждая заказчиков в том, что машина находится в пути. После чего, внезапно, все контакты прерываются, телефонные номера оказываются без связи, а мошенники исчезают.

Именно таким образом осуществлялись попытки кражи продукции нашего источника. Он пожелал остаться анонимным, что необходимо в целях следственных действий, для успешной поимки данной группы мошенников. Основная задача этой новости – предупредить вас, уважаемые читатели, о необходимости всегда проявлять повышенную бдительность!

Старайтесь вести работу только с проверенными контрагентами и транспортными компаниями. Не прибегайте к услугам неизвестных вам частных водителей. Всегда осуществляйте полную проверку компании, транспортного средства и тех лиц, которые участвуют в процессе перевоза вашего груза. Создавайте тщательные инструкции для специалистов ваших компаний и консолидируйте работу службы безопасности. Не давайте себе быть обманутыми!

«КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА»

Приглашаем вас делиться открытой информацией о всех случаях мошенничества и прочих незаконных действиях в отношении участников кабельного рынка. На профессиональном Форуме RusCable.Ru действует специальная рубрика «Криминальная хроника», доступ в которую предоставлен только проверенным пользователям, прошедшим личную идентификацию администрации портала. Раздел представляет из себя уникальные темы, каждая из которых посвящена отдельному, документально подтвержденному, криминальному эпизоду, произошедшему на кабельном рынке. Наполнение каждой темы имеет набор информации о событиях, участниках и особенностях каждого случая.

Грамотно выстроенный систематический взаимный обмен такой информацией поможет не только обезопасить себя от действий криминальных элементов, но и предупредить случаи мошенничества в целом.