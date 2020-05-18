Уважаемые коллеги!

Рады представить Вашему вниманию девятый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге (в самоизоляции)».

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Выпуск №9:

Ключевые принципы энергетического менеджмента в энергосбережении

Киямов И.К., Алафузов И.Г., Вестник экономики, права и социологии, 2016.

Аннотация: в статье рассмотрены основные понятия энергетического менеджмента, применяемые на практике. Рассмотрены основные моменты практической реализации стандарта ISO 50001 в области организации энергетического менеджмента. Обусловлена роль энергетического менеджмента в энергетической политике действующего промышленного предприятия в условиях рынка.

Статья доступна по ссылке.

Анализ глобальных экологических проблем

Баришполец В.А., журнал «Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии», 2011.

Аннотация: в статье рассмотрены глобальные экологические интересы и, исходя из них, выполнен системный анализ глобальных экологических изменений и их влияния на жизнь на Земле. Показано, что к глобальным экологическим проблемам относятся изменение климата, загрязнение окружающей среды, деградация почвы, сокращение биоразнообразия и др. На основе анализа этих проблем сделан вывод, что обеспечение экологического благополучия на Земле возможно только с помощью усилий всего мирового сообщества.

Статья доступна по ссылке.

Анализ экономической безопасности региона на примере Омской области

Карпов В.В., Логинов К.К., Лагздин А.Ю., Вестник Омского университета. Серия «Экономика», 2016.

Аннотация: предложены система индикаторов экономической безопасности региона и их пороговые значения, сравнение которых позволяет оп­ределить негативные и позитив­ные аспекты регионального развития, а также представлены алгоритмы и результаты оцен­ки экономической безопасности региона на примере Омской области. Поставлена задача формирования алгоритмов вычисления весовых коэффи­циентов интегрального индекса экономической безопасности без использования ме­тода экспертной оценки. Анализ эко­номической безопасности проводится на основе официальных статистических данных, т. е. при этом используются исключительно количественные показатели. Такой подход ограничивает число оцениваемых показателей, но считается наиболее объективным. Анализ экономической безопасности осуществляет­ся в разрезе двух сфер регионального развития: экономического и социального. Инди­каторы приведены к безразмерному виду и отображены на лепестковых диаграммах, что позво­ляет наглядно увидеть негативные и позитивные аспекты регионального разви­тия и ши­роко применяется в аналогичных исследованиях различными авторами. Для комп­лекс­ной оценки экономической безопасности адаптирован алгоритм расчета интегрального индекса с использованием метода главных компонент. Проведенный анализ по­зволил выявить отдельные «узкие места» экономической безопасности Омской облас­ти и продемонстрировать стагнацию процесса укрепления экономической безопаснос­ти. Среди индикаторов экономической безопасности Омской области, требующих при­стального вни­мания, находят­ся уровень ВРП, доля инновационной продукции, коэф­фициент фондов и др. Проведен­ные исследования могут быть полезны для региональ­ных органов власти при разработке планов социально-экономического развития региона.

Статья доступна по ссылке.

Импортозамещение: зарубежный опыт, инструменты и эффекты

Ватолкина Н.Ш., Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки, 2015.

Аннотация: рассматриваются сущность, типы, инструменты и долгосрочные эффекты стратегии импортозамещения на основе обзора зарубежного опыта ее реализации в течение последних 60 лет. Дана сравнительная характеристика трех типов стратегии импортозамещения, реализованных в разных странах мира: протекционистской, стратегии опоры на собственные силы и экспорто-ориентированной. По каждому типу приведен зарубежный опыт развертывания стратегии, ее негативные и позитивные социально-экономические эффекты, дана оценка результатов реализации стратегии в долгосрочной перспективе. Для стратегии первого типа наиболее характерен опыт Бразилии, для стратегии второго типа – опыт Индии, третий тип успешно реализовали страны Южной Азии – Сингапур, Гонконг, Южная Корея. Учитывается опыт и других стран, которые в разные годы использовали элементы стратегий импортозамещения, в том числе стран СНГ – Белоруссии и Казахстана. Особое внимание уделяется инструментам стратегии импортозамещения, которые разделены на три группы: активная промышленная политика, протекционистские меры, стимулирование экспорта. Каждый из трех типов стратегии импортозамещения предполагает использование комплекса инструментов, однако их сочетание и взаимное влияние различны. На основе опыта зарубежных стран сделаны выводы о том, что для многопрофильной и многоукладной экономики России, которая по многим параметрам может быть отнесена к постиндустриальному типу, необходимо использовать комплексную стратегию импортозамещения, основанную одновременно на защите внутреннего рынка и развитии экспорта.

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Статьи по теме «Эволюция концептуальных основ формирования и развития «умных городов»

Мизрахи М. В. «Умный город»: эволюция концепта. Инициативы городских сообществ в развитии города // Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 2013. Т. 24. №3. Статья доступна по ссылке. Пахомов Е.В. Технологическая основа умного города // ИВД. 2017. №3 (46). Статья доступна по ссылке. Пешина Э. В., Рыженков А. В. Эволюция теоретико-методических подходов к познанию «идеального города» // Управленец. 2013. №. 4 (44). Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Формирование кадровой политики организации на основе процессного подхода»

Алейникова С. М., Мухин С. Г., Новаковская Д. Б. Процессный подход в управлении кадровой политикой // Развитие теории и практики управления социальными и экономическими системами. 2019. № 8. С. 64-68. Статья доступна по ссылке. Алексеева А. В., Бондарева В. А. Применение процессного подхода в управлении человеческими ресурсами на примере Сбербанка // Проблемы Науки. 2015. № 6 (36). С. 102-104. Статья доступна по ссылке. Апенько С. Н., Голубь Н. А. Разработка проекта внедрения процессного подхода к управлению персоналом // Вестник Омского государственного университета. Серия: Экономика. 2011. № 1. С. 132-137. Статья доступна по ссылке. Бондарева В. А., Алексеева А. В. Процессный подход к управлению человеческими ресурсами и его влияние на оценку эффективности работы персонала на примере ОАО «Сбербанк» // European science. 2015. № 3 (4). С. 37-40. Статья доступна по ссылке. Горшенина Е.В. Процессный подход в управлении человеческими ресурсами на предприятии // Экономические исследования. 2017. № 1. Статья доступна по ссылке.

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С уважением,

Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ