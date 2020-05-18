Пятый дайджест Ассоциации "Электрокабель"
18 мая 2020, 18:09
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЧТИВО НА ДОСУГЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Уважаемые коллеги!
Рады представить Вашему вниманию девятый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге (в самоизоляции)».
Все выпуски рубрики доступны по ссылке.
Желаем приятного и полезного чтения!
Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник и мы будем рады разместить их в очередной подборке.
Выпуск №9:
Киямов И.К., Алафузов И.Г., Вестник экономики, права и социологии, 2016.
Аннотация: в статье рассмотрены основные понятия энергетического менеджмента, применяемые на практике. Рассмотрены основные моменты практической реализации стандарта ISO 50001 в области организации энергетического менеджмента. Обусловлена роль энергетического менеджмента в энергетической политике действующего промышленного предприятия в условиях рынка.
Статья доступна по ссылке.
Баришполец В.А., журнал «Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии», 2011.
Аннотация: в статье рассмотрены глобальные экологические интересы и, исходя из них, выполнен системный анализ глобальных экологических изменений и их влияния на жизнь на Земле. Показано, что к глобальным экологическим проблемам относятся изменение климата, загрязнение окружающей среды, деградация почвы, сокращение биоразнообразия и др. На основе анализа этих проблем сделан вывод, что обеспечение экологического благополучия на Земле возможно только с помощью усилий всего мирового сообщества.
Статья доступна по ссылке.
Карпов В.В., Логинов К.К., Лагздин А.Ю., Вестник Омского университета. Серия «Экономика», 2016.
Аннотация: предложены система индикаторов экономической безопасности региона и их пороговые значения, сравнение которых позволяет определить негативные и позитивные аспекты регионального развития, а также представлены алгоритмы и результаты оценки экономической безопасности региона на примере Омской области. Поставлена задача формирования алгоритмов вычисления весовых коэффициентов интегрального индекса экономической безопасности без использования метода экспертной оценки. Анализ экономической безопасности проводится на основе официальных статистических данных, т. е. при этом используются исключительно количественные показатели. Такой подход ограничивает число оцениваемых показателей, но считается наиболее объективным. Анализ экономической безопасности осуществляется в разрезе двух сфер регионального развития: экономического и социального. Индикаторы приведены к безразмерному виду и отображены на лепестковых диаграммах, что позволяет наглядно увидеть негативные и позитивные аспекты регионального развития и широко применяется в аналогичных исследованиях различными авторами. Для комплексной оценки экономической безопасности адаптирован алгоритм расчета интегрального индекса с использованием метода главных компонент. Проведенный анализ позволил выявить отдельные «узкие места» экономической безопасности Омской области и продемонстрировать стагнацию процесса укрепления экономической безопасности. Среди индикаторов экономической безопасности Омской области, требующих пристального внимания, находятся уровень ВРП, доля инновационной продукции, коэффициент фондов и др. Проведенные исследования могут быть полезны для региональных органов власти при разработке планов социально-экономического развития региона.
Статья доступна по ссылке.
Ватолкина Н.Ш., Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки, 2015.
Аннотация: рассматриваются сущность, типы, инструменты и долгосрочные эффекты стратегии импортозамещения на основе обзора зарубежного опыта ее реализации в течение последних 60 лет. Дана сравнительная характеристика трех типов стратегии импортозамещения, реализованных в разных странах мира: протекционистской, стратегии опоры на собственные силы и экспорто-ориентированной. По каждому типу приведен зарубежный опыт развертывания стратегии, ее негативные и позитивные социально-экономические эффекты, дана оценка результатов реализации стратегии в долгосрочной перспективе. Для стратегии первого типа наиболее характерен опыт Бразилии, для стратегии второго типа – опыт Индии, третий тип успешно реализовали страны Южной Азии – Сингапур, Гонконг, Южная Корея. Учитывается опыт и других стран, которые в разные годы использовали элементы стратегий импортозамещения, в том числе стран СНГ – Белоруссии и Казахстана. Особое внимание уделяется инструментам стратегии импортозамещения, которые разделены на три группы: активная промышленная политика, протекционистские меры, стимулирование экспорта. Каждый из трех типов стратегии импортозамещения предполагает использование комплекса инструментов, однако их сочетание и взаимное влияние различны. На основе опыта зарубежных стран сделаны выводы о том, что для многопрофильной и многоукладной экономики России, которая по многим параметрам может быть отнесена к постиндустриальному типу, необходимо использовать комплексную стратегию импортозамещения, основанную одновременно на защите внутреннего рынка и развитии экспорта.
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С уважением,
Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ
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