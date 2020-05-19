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Инвестиции (проекты)

Банки выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям за две недели

Банки выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям за две недели

19 мая 2020, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, ГОСПОДДЕРЖКА

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Банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям по программе кредитования на пополнение оборотных средств. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания у президента РФ по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

"Несколько слов о программе кредитования оборотных средств системообразующих предприятий. Кредиты две недели назад начали выдавать. На сегодняшний момент 20 кредитов выдано. По 1 млрд рублей в среднем каждый кредит. Это предприятия из сферы машиностроения, медицинской промышленности, легкой промышленности, стройматериалов", - сказал он.

Комментируя доклад министра, президент России Владимир Путин отметил, что "20 кредитов - это мало". Министр уточнил, что 20 кредитов уже физически выданы предприятиям, при этом на рассмотрении у банков 300 кредитов. По его словам, средняя ставка кредита для предприятий составляет 3,8%, все, что сверх этого, субсидируется из федерального бюджета.

Льготное кредитование под 2%

Решетников также сообщил, что принять участие в новой госпрограмме льготного кредитования под 2% смогут предприятия, на которых работают в общей сложности 7 млн человек. Правительство рассчитывает, что льготными кредитами воспользуется как минимум половина из этих организаций, заявил он.

"Потенциальный охват этой программы - компании с числом занятых 7 млн человек. И мы рассчитываем, что как минимум половина из этих компаний воспользуется указанной мерой", - сказал министр.

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Компания: ТАСС

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