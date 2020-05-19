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Инвестиции (проекты)

До 2040 года в Новой Москве построят 1,3 млн кв. метров жилья

До 2040 года в Новой Москве построят 1,3 млн кв. метров жилья

19 мая 2020, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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 До 2040 года в Новомосковском административном округе (НАО) недалеко от аэропорта «Внуково» девелоперская компания «Самолет» построит 1,3 млн кв. метров жилья и соцобъектов. Об этом пишет «Коммерсант», уточняя, что во время карантина, введенного из-за борьбы с распространением COVID-19, компания закрыла сделку по покупке почти 165 га.

По данным издания, инвестиции в проект в 15 км от МКАД по Киевскому шоссе составят более 100 млрд рублей. В проекте планируется предусмотреть строительство объектов дошкольного образования на 2300 мест и школ на 6200 учащихся. В ГК приобретение участка журналистам подтвердили, но не стали называть продавца актива.

Гендиректор компании Антон Елистратов отметил изданию, что в рамках этого проекта планируется создание городского района для проживания 50 тыс. человек, что равно почти 50% жителей всех комплексов девелопера сегодня.

Справочно:

ГК «Самолет» — один из крупнейших девелоперов жилья в Московском регионе. Портфель компании превышает 12 млн «квадратов». Крупнейшие акционеры — миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. Кроме того, совладелец одной из компаний группы, «Самолет две столицы»,— Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его структуре принадлежит 25% долей в «Самолет две столицы».

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