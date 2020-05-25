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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Уведомление о переносе Технической выставки 48-й Сессии СИГРЭ на 2021 год

Уведомление о переносе Технической выставки 48-й Сессии СИГРЭ на 2021 год

25 мая 2020, 15:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, СЕССИЯ 48
Отрасль: Электроэнергетика 

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Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что в связи с пандемией COVID-19 Сессия СИГРЭ 2020 года пройдет в дистанционном (электронном) формате с 24 августа по 3 сентября.

Полноценная 48-я Сессия СИГРЭ с очным участием запланирована на 20-25 августа 2021 года.

Техническая выставка 48-й Сессии СИГРЭ пройдет с 21 по 25 августа 2021 года.

Детальная информация от Центрального офиса СИГРЭ о проведении Сессий 2020 и 2021 года - по ссылке.

Ассоциация СИГРЭ образована в 1921 году и в 2021 году будет отмечать свое 100-летие.

На данный момент участие России в Технической выставке СИГРЭ приостановлено и организаторы оставляют за собой право аннулировать заявку РНК СИГРЭ на площадь 61 м2.

Подготовка к выставке будет возобновлена Исполнительной дирекцией РНК СИГРЭ с начала 2021 года, о чем мы Вас дополнительно уведомим рассылкой по электронной почте.

Будем рады видеть Вас в числе участников коллективного стенда России. Если Вы уже сейчас можете прогнозировать участие Вашей компании в мероприятии 2021 года, будем рады получить обновленную заявку с указанием площади.

Также обращаем Ваше внимание на то, что вся официальная информация о Сессиях СИГРЭ и жизни Ассоциации размещается на сайте РНК СИГРЭ www.cigre.ru в разделе Новости РНК СИГРЭ и дублируется рассылкой на всех Индивидуальных членов и представителей Коллективных членов РНК СИГРЭ. Предлагаем вам подписаться на новостную рассылку РНК СИГРЭ, чтоб всегда иметь актуальную информацию.

 

С уважением,
Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ

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