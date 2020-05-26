Межотраслевое объединение наноиндустрии (МОН) работает над переводом профессиональных экзаменов в дистанционный формат. Потребность в онлайн экзаменах возникла в связи с переходом многих организаций на удаленный формат работы, а также из-за необходимости обеспечить безопасность для здоровья соискателей при проведении независимой оценки квалификации в условиях пандемии коронавируса.

Теоретическая часть (около 5000 вопросов) может оцениваться дистанционно по всем профессиональным квалификациям, по практической части — пока только для 30% квалификаций, не предполагающих выполнение на экзамене заданий с использованием специализированных приборов, устройств, техники и оборудования.

В настоящее время идет настройка прокторинга, что позволит обеспечить объективность результатов профессиональных экзаменов, проведенных в удаленном формате. В рамках прокторинга обеспечивается контроль за действиями экзаменуемого с помощью веб-камеры, в том числе с использованием программ распознавания лиц и эмоций, отслеживается происходящее на мониторе его компьютера. Работы над созданием системы будут завершены в июне 2020 года. Разработчики уверены, что модернизация, в частности, позволит проводить в дистанционном формате профессиональные экзамены для студентов «Вход в профессию».

Одновременно разрабатывается информационный сервис для организации в дистанционном формате процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в сфере наноиндустрии.

Достигнута предварительная договоренность о создании Центра оценки квалификаций (ЦОК) в наноиндустрии на базе Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Союз «Ворлдскиллс Россия»). На сегодняшний день «Ворлдскиллс Россия» наделен полномочиями ЦОК в авиастроении, строительстве и сфере гостеприимства. Предполагается, что уже в этом году в ходе текущей аттестации студентов колледжей и вузов по профессиональной квалификации Специалист по применению аналитического оборудования для испытаний продукции наноиндустрии (5 уровень квалификации) будут проводиться профессиональные экзамены с демонстрационными элементами. В МОН надеются, что сотрудничество с «Ворлдскиллс Россия» позволит шире вовлечь в систему независимой оценки квалификации в наноиндустрии студентов, в том числе региональных колледжей.

Генеральный директор МОН Ольга Крюкова уверена, что ускоренный переход на дистанционный формат позволит выполнить задачи программы «Развитие системы оценки профессиональных квалификаций в наноиндустрии на период 2019–2021 годов».

Фонд инфраструктурных и образовательных программ — один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.

Цель деятельности Фонда — финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральный директор Фонда — Андрей Свинаренко.

Подробнее о Фонде — fiop.site

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НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» создано в 2012 году по решению предприятий наноиндустрии — участников 1-го Конгресса предприятий наноиндустрии. В его входит более 150 представителей отечественных предприятий и организаций наноиндустрии.

Миссия Объединения — представление интересов предприятий отечественной наноиндустрии в органах государственной власти и общественных организациях, формирование коллективных механизмов защиты прав и интересов, продвижение продукции отрасли. На базе Объединения функционирует постоянно-действующая профессиональная экспертная площадка наноиндустрии и Совет по профессиональным квалификациям в наноиндустрии. Объединение содействует развитию сети деловых контактов предприятий наноиндустрии, в том числе за рубежом, реализации совместных проектов предприятиями наноиндустрии, организует на постоянной основе семинары, конференции и иные тематические события для предприятий наноиндустрии.