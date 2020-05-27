Онлайн-конференция "Идеальный шторм. Выход из кризиса"

Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России приглашает всех желающих на уникальную on-line конференцию «Идеальный шторм и выход из кризиса», которая состоится 3 июня на площадке Всероссийской Академии внешней торговли в рамках Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».



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Вирус COVID-19 изменил жизни миллионов людей по всему миру. Перед нами встают вопросы: как не поддаваться панике и минимизировать потери? Как в сложившейся ситуации открыть для себя потенциальные возможности? В каком направлении развивать резервы и где брать ресурсы? На эти вопросы ответят спикеры конференции. Участники получат инстументы разработки оптимальной стратегии выхода предприятия из кризиса в логике четырех драйверов: стратегия, производство, маркетинг, управление персоналом.

Кроме того, в рамках конференции состоится презентация уникальных учебных программ «Лидеры производительности», реализуемых в рамках Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», в которых совершенно бесплатно могут принять участие менеджеры руководящего звена производственных российских компаний.

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Если вы сотрудник, топ-менеджер или владелец производственной компании, то можете принять бесплатное участие во всех мероприятиях и учебных программах «Лидеров производительности» и войти в сообщество Лидеров России. Подать заявку можно на сайте https://liderypro.ru/ или на facebook

Преподаватели программы “Лидеры производительности” поделятся свом мнением по оптимальной стратегии выхода предприятия из кризиса в логике четырех драйверов: СТРАТЕГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, МАРКЕТИНГ и УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. Конференция будет полезна управленческому звену компаний несырьевого сектора экономики: руко-водителям по производству, коммерческим директорам, маркетологам, HRD.

В рамках мероприятия будут анонсированы даты и обновленная программа летних потоков обучения. Участники получат возможность за один день ознакомиться с эффективными инструментами от ведущих экспертов программы “Лидеры производительности” для стабилизации положения на своем производстве. Задать вопросы экспертам можно будет в режиме реального времени.

Модератор конференции Лейсан Миназетдинова, заместитель директора Центра повышения произ-водительности ВАВТ Минэкономразвития России.

3 июня 10.00 – 18.00

10.00-11.00 11.00-12.00 Сессия “Идеальный шторм и выход из кризиса” Вирус COVID-19 изменил жизни миллионов людей по всему миру. Под удар попало и произ-водство. Эксперты программы «Лидеры произво-дительности» готовы поделиться реальными рабочими инструментами, способными помочь предприятиям пережить трудные времена и остаться на плаву в тот момент, когда снова начнется оживление экономики. От проекта до реализации Ключевым механизмом отработки инструмен-тов программы “Лидеры производительности” является проектная работа, позволяющая применить на практике получаемые участника-ми знания и навыки еще до того, как закончит-ся обучение. Как разработать успешный проект? Как реали-зовать его в дальнейшем на своем производ-стве? Как правильно распределить роли в команде? На эти и другие вопросы ответят участники сессии. 12.00-12.30 Перерыв Тематические сессии 12.30-14.00 14.00-15.00 Как спланировать выход из идеального шторма за два часа Важным фактором построения отношений является доверие, которое в бизнес-среде заво-евать непросто. Первым шагом станет модели-рование отношений между субъектами деятельности в виде гипотез и выстраивание отношений на их основе. Эксперты покажут инструменты, способные помочь реализации задач любого предприятия с точки зрения взаи-моотношений с клиентами, поставщиками и другими контрагентами. Инструменты распределенной разработки, или Как быть эффективным в онлайне При создании материальных продуктов многие производственные компании уже используют опыт распределенной разработки и управления проектами у команд IT компаний. Он стал основой тех цифровых и онлайн-механизмов, которыми вооружились конструкторы и техно-логи. Наши эксперты расскажут об особенностях инструментов распределенной разработки, которые могут эффективно помочь в создании новых материальных продуктов. 15.00-15.15 Перерыв 15.15-16.30 16.30-18.00 Маркетинг предприятия. Прогнозируем буду-щее вместе Эксперты расскажут, какие из актуальных трен-дов обеспечат стабильный рост производитель-ности труда и какие факторы окажут существен-ное влияние на бизнес в процессе выхода из карантина. Также в программе: участие в мозговом штурме и процессе структурирования идей с использо-ванием виртуальной доски Miro. У каждого появится возможность проверить свою картину будущего и обогатиться маркетинговыми идеями. Инструменты управления мотивацией и вовле-ченностью сотрудников. Как руководителям выстроить партнерские отношения с сотрудни-ками Участники сессии познакомятся с универсаль-ными инструментами управления вовлеченно-стью сотрудников и мотивацией, работающими при любом состоянии рынка. Что побуждает к действию и демотивирует работников? Насколько важны внутренние фак-торы, которые можно координировать? Что такое система совокупного поощрения персона-ла? Эксперты объяснят на примерах кейсов.

Партнер проекта "Лидеры производительности" – Центр развития коммуникаций ТЭК.