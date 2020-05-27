Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во вторник, 26 мая, заложил первый камень на месте строительства завода по переработке торфа в Полесском районе. Об этом рассказывает пресс-служба регионального правительства.

Предприятие на 40 рабочих мест построит группа компаний ООО «Торфо» на территории месторождения «Тарасовское». Инвестиции составляют более 400 миллионов рублей.

Первые линии завода планируют запустить в январе-феврале 2021 года. Объем переработки будет достигать до 450 тысяч кубометров в год.