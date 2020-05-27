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Инвестиции (проекты)

В Полесском районе в 2021 году построят завод по переработке торфа на 40 рабочих мест

В Полесском районе в 2021 году построят завод по переработке торфа на 40 рабочих мест

27 мая 2020, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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инфраструктура, производство

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во вторник, 26 мая, заложил первый камень на месте строительства завода по переработке торфа в Полесском районе. Об этом рассказывает пресс-служба регионального правительства.

Предприятие на 40 рабочих мест построит группа компаний ООО «Торфо» на территории месторождения «Тарасовское». Инвестиции составляют более 400 миллионов рублей.

Первые линии завода планируют запустить в январе-феврале 2021 года. Объем переработки будет достигать до 450 тысяч кубометров в год.

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