Продлен до 1 июля 2020 года объявленный Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики отбор инвестиционных проектов, которые планируют реализовать на территории Арктической зоны России, для оказания государственной поддержки на создание энергетической, дорожной или иной внешней инфраструктуры.

Начавшийся в середине апреля отбор инвестпроектов, которые планируют реализовать в Арктике, для оказания инфраструктурной государственной поддержки продлен на месяц. Прием документов от инвесторов должен был завершиться 1 июня, но, согласно приказу главы Минвостокразвития Александра Козлова, продолжится до 1 июля.

Срок отбора продлен по просьбе предпринимателей, планирующих подать заявки на получение инфраструктурной субсидии. В силу совпадения первой кампании по отбору инвестпроектов в Арктической зоне РФ на инфраструктурную поддержку с введением ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции у инвесторов возникли сложности с подготовкой пакета необходимых документов.

Как сообщалось ранее, для упрощения процесса сбора и подачи документов Минвостокразвития подготовило для инвесторов Арктической зоны подробные методические рекомендации, которые опубликованы на сайте министерства в подразделе «Отбор инвестиционных проектов в Арктической зоне» раздела «Деятельность». Кроме того, для консультаций по порядку отбора инвесторы могут обратиться к сотруднику подведомственного Минвостокразвитию Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Павлову Александру Олеговичу по телефону: +7 (929) 612-22-22, либо по электронной почте: pavlov@investvostok.ru.

В марте Правительство России утвердило разработанный Минвостокразвития порядок отбора инвестиционных проектов в Арктике для оказания инфраструктурной поддержки. Благодаря этому инвесторы, чьи проекты соответствуют установленным правилам отбора, смогут претендовать на субсидию в размере до 20% от заявленных частных инвестиций на создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации этих проектов. При этом общий объем инвестиций в проект должен составлять не менее 300 миллионов рублей. Решение по итоговому перечню отобранных инвестиционных проектов примет президиум Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.