Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство промышленной установки по производству линейного альфа-олефина (гексена-1) на площадке завода «ЗапСибНефтехим» в Тюменской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

«ЗапСибНефтехим» - новый нефтехимический комплекс группы компаний «СИБУР», построенный в промышленной зоне Тобольска и введенный в эксплуатацию в 2019 году. После запуска производства на полную мощность предприятие будет производить 1,5 млн тонн полиэтилена в год и станет крупнейшим по объемам производства полимеров в России, в том числе альфа-олефинов – промежуточных сомономеров в процессе производства полиэтилена.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство промышленной установки, предназначенной для производства линейного альфа-олефина – гексена-1 мощностью 50 тыс. тонн продукции в год. Строительство пройдет в два этапа.

На первом построят объекты для приема и осушки растворителей, а также для подготовки, промежуточного хранения и отгрузки товарных продуктов. Кроме того, на первом этапе планируется возведение реакторного блока, здания основного корпуса установки, системы энергоносителей, канализационно-компрессорных станций и иных сооружений и коммуникаций. На втором этапе соорудят блок оборотного водоснабжения, многосекционную градирню и здание реагентного хозяйства.

Отвод поверхностных незагрязненных вод будет осуществляться по спланированной поверхности в дождевую канализацию. Вода с технологических площадок и обвалованных (огражденных) площадок, где возможен разлив продукта, будет отводиться в производственно-дождевую канализацию. Ко всем зданиям проложат автомобильные подъезды.

Генеральный проектировщик – АО «НИПИгазпереработка».

Фото: ПАО «СИБУР Холдинг»