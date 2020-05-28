COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции RusCable Review! с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Инвестиции (проекты)

На заводе СИБУРа в Тобольске введут установку по производству альфа-олефинов

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство промышленной установки по производству линейного альфа-олефина (гексена-1) на площадке завода «ЗапСибНефтехим» в Тюменской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

«ЗапСибНефтехим» - новый нефтехимический комплекс группы компаний «СИБУР», построенный в промышленной зоне Тобольска и введенный в эксплуатацию в 2019 году. После запуска производства на полную мощность предприятие будет производить 1,5 млн тонн полиэтилена в год и станет крупнейшим по объемам производства полимеров в России, в том числе альфа-олефинов – промежуточных сомономеров в процессе производства полиэтилена. 

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство промышленной установки, предназначенной для производства линейного альфа-олефина – гексена-1 мощностью 50 тыс. тонн продукции в год. Строительство пройдет в два этапа. 

На первом построят объекты для приема и осушки растворителей, а также для подготовки, промежуточного хранения и отгрузки товарных продуктов. Кроме того, на первом этапе планируется возведение реакторного блока, здания основного корпуса установки, системы энергоносителей, канализационно-компрессорных станций и иных сооружений и коммуникаций. На втором этапе соорудят блок оборотного водоснабжения, многосекционную градирню и здание реагентного хозяйства. 

Отвод поверхностных незагрязненных вод будет осуществляться по спланированной поверхности в дождевую канализацию. Вода с технологических площадок и обвалованных (огражденных) площадок, где возможен разлив продукта, будет отводиться в производственно-дождевую канализацию. Ко всем зданиям проложат автомобильные подъезды. 

Генеральный проектировщик – АО «НИПИгазпереработка». 

Фото: ПАО «СИБУР Холдинг»

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Саратовская область направит 13,2 млрд рублей на создание инфраструктуры ОЭЗ
Проект строительства Амурского ГПЗ реализован на 61,9%
Кабмин выделит 2 млрд рублей на строительство трех медцентров в Дагестане
На юго-востоке Москвы по реновации построят

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно