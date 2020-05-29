Новгородский филиал «Россети Северо-Запад» обеспечил дополнительной мощностью фермерский логистический центр в д. Лесная Новгородского района. По заявке потребителя энергетики увеличили мощность электроснабжения действующего объекта кооператива «Новгородский аграрий» на 170 кВт. С учетом ранее присоединенной мощности суммарное потребление логистического центра составит 400 кВт.

Через распределительный центр «Новгородский аграрий» проходит продукция 13 фермерских хозяйств, занятых на выращивании овощей. Здесь моют, сортируют и упаковывают продукцию перед отправкой в торговые сети. Площадь центра составляет 1440 кв. м., вместимость 400 тонн.

Продукция фермеров из деревни Лесная поставляется в крупные торговые сети Великого Новгорода, а также Москвы и Санкт-Петербурга. За смену предприятие может отгружать до 60 тонн свежих овощей – картофеля, свеклы, капусты, моркови.

Дополнительная мощность потребовалась в связи с планируемым запуском линии по шоковой заморозке овощей.

Специалисты «Россети Северо-Запад» продолжают выполнять обязательства перед потребителями – подключать новых абонентов, обеспечивать стабильное электроснабжение, несмотря на ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой. Плановые работы идут с соблюдением мер безопасности.