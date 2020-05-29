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Модернизация

Компания "Россети Северо-Запад" увеличила мощность фермерскому логистическому центру в Новгородской области

Новгородский филиал «Россети Северо-Запад» обеспечил дополнительной мощностью  фермерский логистический центр в д. Лесная Новгородского района. По заявке потребителя энергетики увеличили мощность электроснабжения действующего объекта кооператива «Новгородский аграрий» на 170 кВт. С учетом ранее присоединенной мощности суммарное потребление логистического центра составит 400 кВт.

Через распределительный центр «Новгородский аграрий» проходит продукция 13 фермерских хозяйств, занятых на выращивании овощей. Здесь моют, сортируют и упаковывают продукцию перед отправкой в торговые сети. Площадь центра составляет 1440 кв. м., вместимость 400 тонн.

Продукция фермеров из деревни Лесная поставляется в крупные торговые сети Великого Новгорода, а также Москвы и Санкт-Петербурга.  За смену  предприятие может отгружать до 60  тонн свежих овощей – картофеля, свеклы, капусты, моркови.

Дополнительная мощность потребовалась в связи с планируемым запуском линии по шоковой заморозке овощей.

Специалисты «Россети Северо-Запад» продолжают выполнять обязательства перед потребителями – подключать новых абонентов, обеспечивать стабильное электроснабжение, несмотря на ограничения  в связи с эпидемиологической обстановкой. Плановые работы идут с соблюдением мер безопасности.

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Компания: Россети Северо-Запад

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