Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» проведут технологическое присоединение к электрическим сетям объектов электросетевого хозяйства «Корпорации развития Ставропольского края». Это позволит обеспечить электроэнергией агропромышленный парк «Ставрополье» в селе Ульяновка Минераловодского городского округа.

«В настоящий момент на территории агропарка завершается строительство подстанции 110 кВ «Луч» с установкой двух трансформаторов мощностью по 16 МВА каждый», - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Комплекс технических мероприятий позволит обеспечить электроснабжение новых предприятий, созданных на индустриальной площадке парка, в объеме 13,5 МВт.

Агропромышленный парк «Ставрополье», размещенный на 190 гектарах, имеет стратегическое значение для всего края. Он стал удобным логистическим центром для аграриев региона, которые смогут здесь не только хранить, перерабатывать и расфасовывать свою продукцию, но и продавать ее. На территории агропарка будут действовать несколько современных овощехранилищ общей мощностью 120-160 тысяч тонн продукции, холодильный склад на 40 тысяч тонн, комплекс сухих и терминальных складов для различных видов товара и крупногабаритных грузов с доступом к железнодорожным путям.

Совсем недавно на площадке агропарка открылся мясоперерабатывающий завод по производству мясных полуфабрикатов, колбасных изделий и консервов. Мясная продукция будет поставляться как в оптово-розничную торговую сеть, так и в санаторно-курортные организации края. Всего на комбинате будет создано более 300 рабочих мест.