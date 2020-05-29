ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательских комитетов (SC):

A1 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG A1.69_Hydro-Generator Excitation Current Anomalies;

A1 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG A1.70_Dielectric Dissipation Factor Measurements on Stator Windings;

B2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B2.81_Increasing the Strength Capacity of Existing Overhead Transmission;

B5 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B5.73_Experiences and Trends related to Protection Automation and Control Systems Functional Integration.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC A1 Chairperson: Nico SMIT, nico.smit@mercury.co.nz

SC A1 Secretary: Peter WIEHE, peter.wiehe@hydro.com.au

SC B2 Chairperson: Herbert LUGSCHITZ, herbert.lugschitz@apg.at

SC B2 Secretary: Wolfgang TROPPAUER, wolfgang.troppauer@mosdorfer.com

SC B5 Chairperson: Rannveig Løken, Rannveig.Loken@statnett.no

SC B5 Secretary: Richard ADAMS, Richard.Adams@pscconsulting.com

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.