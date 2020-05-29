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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

РНК МИРЭС приглашает принять участие в международном вебинаре "Изобретая для неопределенного времени"

РНК МИРЭС приглашает принять участие в международном вебинаре Изобретая для неопределенного времени

29 мая 2020, 16:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ОНЛАЙН, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Время чтения ≈ 1 мин
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Энергетические стартапы: изобретая во времена неопределённости

3 июня 2020 года с 15.00 до 16.00 (МСК) МИРЭС и Немецкое энергетическое агентство (dena) проводят совместный вебинар «Изобретая для неопределенного времени» (Innovating for uncertain times).

Приглашаем Вас присоединиться и послушать как стартапы компаний, работающих над решениями в сфере энергетического перехода в условиях, вызванных последствиями пандемии COVID-19, меняют свои технологии и адаптируют к новым условиям свои продукты.

Модератором вебинара выступает Джон Ди (Управляющий директор фонда «Do something»).

Среди приглашённых спикеров: Др. Анжела Уилкинсон (Генеральный секретарь МИРЭС), Андреас Кульман (Генеральный директор dena), Джулиа Пэдберг (представитель компании SET Ventures).

Обращаем Ваше внимание на то, что количество участников вебинара ограничено. Для регистрации пройдите по ссылке.

Также Вы можете пригласить своих коллег и бизнес-партнёров, по приведенной форме пригласительного электронного письма.

 

Источник: РНК МИРЭС

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