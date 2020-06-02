В Токсово построят новое здание вокзала

Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию железнодорожного комплекса, а также благоустройство прилегающей к нему территории. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Токсово - станция Приозерского направления Октябрьской железной дороги, расположенная в одноименном поселке городского типа во Всеволжском районе Ленинградской области. Одноэтажное здание вокзала было построено в 1916-1917 годах по проекту финского архитектора Урхо Пяллия: изначально оно было бревенчатым с наружной декоративной обшивкой вагонкой и скатной металлической фальцевой кровлей сложной формы.

Проектом, одобренным Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция здания железнодорожного вокзала с приведением его состояния к требованиям действующих норм и правил. Работы будут выполнены при условии максимального сохранения внешнего вида, соответствующего проекту 1917 года в части габаритов здания, внутренних конструктивных элементов и декоративных элементов отделки фасадов.

Наземные конструкции и верхняя часть фундаментов вокзала будут демонтированы, на их месте возведут новое здание с утепленной мансардой, которая будет отведена под служебные помещения. В здании вокзала будут работать зал ожидания, кассы по продаже билетов, офисы персонала, технические, коммерческие и другие помещения. Для обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями оборудуют отдельный санузел и кассу с пониженной отметкой уровня окна, пандусы с металлическим ограждением на входе.

Общая площадь здания составит 520 кв.м. Единовременно в нем смогут находиться до 49 человек, включая персонал.

Кроме того, проектной документацией предусмотрено благоустройство прилегающей к вокзалу территории: здесь положат усиленные покрытия для проезда пожарной техники, установят ограждение, которое позволит отделить железнодорожные пути и движение пассажиров от вокзала до пешеходного перехода. В ходе реализации проекта проложат внутриплощадочные инженерные сети, установят малые архитектурные формы, обустроят газоны и выполнят другие необходимые работы.

Застройщик – ОАО «Российские железные дороги». Проект подготовлен Акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Фото: railwayz.info