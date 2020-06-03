Ульяновск, 03 июня. – Организатор конференции – АО «Корпорация развития Ульяновской области» при поддержке Правительства региона. Генеральным партнером выступает Сбербанк России.



В условиях пандемии меняется экономическая ситуация, вирус бросает вызов инвестиционным планам компаний, возникает потребность в новых форматах и инструментах ведения бизнеса и работы с инвесторами. Дискуссионная площадка соберет экспертов инвестиционной отрасли – региональные команды развития, представителей бизнеса, федеральные институты развития и органы власти, международные и российские консалтинговые компании, финансовые структуры, иностранные и отраслевые агентства и ассоциации.

Среди спикеров представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Фонда развития промышленности, Ассоциации индустриальных парков, Торгово-промышленной палаты РФ, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Направления дискуссии:

Рынок России после вируса. Новые факторы роста.

Вирус как инвестиционный фактор: стоит ли инвестировать, когда рынки «заражены»?

Планы промышленных компаний 2020 – 2021.

Новые отрасли для инвестирования и стратегии поиска инвесторов.

Современные инструменты поддержки инвестиций в России.

Трансформация действующих мер поддержки прямых инвестиций. Маркетинговые стратегии индустриальных парков. Новые вызовы и возможности для территории развития.

Экспорт и импорт: новые горизонты.

Роль территории со специальным статусом. Современные инструменты регулирования импорта и стимулирования экспорта. Межрегиональная торговля.



Также участникам будет представлен сервис для предпринимателей «Проверенный бизнес» в рамках семинара от проекта SMARTEKA «Новый бизнес в новых условиях».



Контакты организаторов:

+7 937 270 64 95

expo@ulregion.com

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