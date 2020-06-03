Как, где и когда пройдет выставка
3 июня 2020, 17:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ОНЛАЙН, ИНВЕСТИЦИИ
Ульяновск, 03 июня. – Организатор конференции – АО «Корпорация развития Ульяновской области» при поддержке Правительства региона. Генеральным партнером выступает Сбербанк России.
В условиях пандемии меняется экономическая ситуация, вирус бросает вызов инвестиционным планам компаний, возникает потребность в новых форматах и инструментах ведения бизнеса и работы с инвесторами. Дискуссионная площадка соберет экспертов инвестиционной отрасли – региональные команды развития, представителей бизнеса, федеральные институты развития и органы власти, международные и российские консалтинговые компании, финансовые структуры, иностранные и отраслевые агентства и ассоциации.
Среди спикеров представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Фонда развития промышленности, Ассоциации индустриальных парков, Торгово-промышленной палаты РФ, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Направления дискуссии:
Рынок России после вируса. Новые факторы роста.
Современные инструменты поддержки инвестиций в России.
Экспорт и импорт: новые горизонты.
Также участникам будет представлен сервис для предпринимателей «Проверенный бизнес» в рамках семинара от проекта SMARTEKA «Новый бизнес в новых условиях».
Контакты организаторов:
+7 937 270 64 95
expo@ulregion.com
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