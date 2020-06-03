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Инвестиции (проекты)

Для терминала СПГ "Обский" сформируют операционную акваторию

Для терминала СПГ Обский сформируют операционную акваторию

3 июня 2020, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, СПГ
Отрасль: Строительство 

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Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительные работы в морском порту Сабетта в Ямальском районе ЯНАО. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

Акватория, проектируемая в Обской губе – самом крупном заливе Карского моря, предназначена для обеспечения безопасного выполнения швартовных операций расчетных судов к будущему технологическому причалу III терминала сжиженного природного газа «Обский». Проект строительства терминала эксперты Главгосэкспертизы России одобрили в марте 2020 года. Комплекс, грузооборот которого составит около 5 млн тонн СПГ в год, позволит осуществлять перегрузку продукции ПАО «НОВАТЭК» на морской транспорт. 

Габариты операционной акватории приняты из условия, что швартовные операции расчетных судов планируется производить с помощью буксиров. Так, ее ширина у причала составит 230 м с учетом ледовых условий, длина - 425 м с учетом запаса от кормы расчетного судна до нижней бровки откоса планируемого дноуглубления, а глубина - 14,23 м. Часть акватории, подлежащая дноуглублению, примыкает к судоходной акватории I и II технологических причалов. Дноуглубительные работы будут проведены после завершения строительства III причала. Общий объем дноуглубления составит более 763 тыс. куб.м. 

Проект подготовлен ЗАО «ГТ Морстрой». Застройщик - ФГУП «Гидрографическое предприятие». 

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

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