Восстановление моста, обрушившегося под Мурманском, планируется завершить к октябрю, что позволит возобновить железнодорожное сообщение в полном объеме. Об этом в среду сообщил журналистам гендиректор ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД") Олег Белозеров по итогам встречи с губернатором региона Андреем Чибисом.

"Важно не только восстановить движение. Первый этап не даст возможности полностью осуществить перевозку, в том числе и в порт, которая была до момента обрушения моста. Это будет следующий этап, который мы наметили для себя - в начале октября сдать и восстановить движение по новому мосту. И тогда движение будет полностью восстановлено", - сказал Белозеров.

Он также добавил, что в образовавшийся промежуток времени нужно будет "развести грузовые потоки и потоки с пассажирами". Кроме того, РЖД намерена предоставить грузоотправителям дополнительные скидки, чтобы не создавать на них дополнительную финансовую нагрузку. РЖД на данный момент организованы новые точки по выгрузке, в том числе грузов первой необходимости для Мурманска. Компания за свой счет также осуществляет перегрузку.

О ситуации

В ходе общения с журналистами в среду губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что РЖД делается все необходимое, чтобы восстановить мост. "Там есть ряд решений. Есть возможность новой конструкции по этому мосту. Мы очень надеемся, и все планы на это сверстаны [у РЖД], что в начале октября текущего года движение по этому мосту будет восстановлено. Все необходимое для безопасного и оперативного устранения проблемы, пока по временной схеме реализуется", - пояснил глава региона.

Чибис добавил, что движение поездов было остановлено с того момента, когда специалисты выявили отклонение опоры от нормативных значений.

"Рассматривались два варианта. Первый - укрепить и исправить этот мост. Второй - оперативная прокладка 5,7 км железной дороги в рамках реализуемого проекта МТУ. Остался один вариант [в связи с обрушением моста]. Сегодня все силы мобилизованы. Сегодня мы с Олегом Валентиновичем [Белозеровым] провели подробный разговор и четкую фиксацию всех необходимых решений. У компании есть все необходимые ресурсы. Вместе с подрядчиками сегодня все делается, чтобы в максимально короткие сроки восстановить движение по резервной ветке в рамках МТУ", - сказал губернатор.

Днем в понедельник при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано. В Кольском районе введен режим ЧС. Компания РЖД ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел. Пассажирские поезда ходят до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляют автобусами. В обратном направлении также организована доставка.