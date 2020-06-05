Энергетики "Самарских сетей" заботятся об окружающей среде

5 июня во всем мире отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году, призван привлечь внимание мировой общественности к проблемам экологии.

Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» вносят свой вклад в охрану окружающей среды. Все мероприятия проводятся в рамках утвержденной Программы реализации экологической политики филиала, направленной на снижение негативного воздействия на экологию.

Проводится постоянный лабораторно-аналитический контроль на производственных объектах, маслонаполненное оборудование меняется на более экологичное, энергоэффективное и безопасное, воздушные линии электропередачи и открытые распределительные устройства подстанций оснащаются птицезащитными устройствами, «голый» провод меняется на СИП, проводится регенерация трансформаторного масла для его повторного использования.

Большое внимание в филиале «Самарские сети» уделяется обучению персонала, который допущен к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

Кроме основных мероприятий, направленных на реализацию экологической политики, в филиале реализуются акции и программы по восстановлению лесов – ежегодно энергетики высаживают около 5 000 сеянцев и саженцев в разных районах области, на местах бывших горельников или пустырях. Внедренная в филиале система экологического менеджмента сертифицирована по международному стандарту ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), что свидетельствует об эффективности управленческой политики компании в области охраны окружающей среды.