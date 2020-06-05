Вебинары Legrand июнь 2020

Наличие собственного сырья - еще один инструмент продвижения
Интервью с Сергеем Штепой, генеральным директором АО "МЕТАКЛЭЙ"
5 июня 2020, 09:15
Рубрика: Компании
Метки: Legrand
Отрасль: Электротехника
Новая неделя - новые возможности! Продолжаем серию полезных вебинаров по продукции Legrand и делимся с вами расписанием на неделю с 8 по 11 июня.
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8 ИЮНЯ
09:30 – 11:30
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EMS CX3
Модульная система энергетического менеджмента в электроустановках (назначение, состав, преимущества)
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9 ИЮНЯ
09:30 – 11:30
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УМНЫЙ ДОМ
Что лучше: радиосистема или шинная система "умный дом"? РЕГИСТРАЦИЯ
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9 ИЮНЯ
12:00 – 13:00
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KEOR PDU
Новый ИБП, который экономит пространство в серверной стойке. РЕГИСТРАЦИЯ
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10 ИЮНЯ
09:30 – 11:00
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CELIANE
Искусство в электроустановочных изделиях
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10 ИЮНЯ
12:00 – 13:30
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ОБОЛОЧКИ
Для модульного оборудования Legrand (настенного и скрытого монтажа, сравнение характеристик, преимущества) РЕГИСТРАЦИЯ
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Участие в вебинарах бесплатное. Количество мест не ограничено.
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