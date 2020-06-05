Вебинары Legrand июнь 2020

Новая неделя - новые возможности! Продолжаем серию полезных вебинаров по продукции Legrand и делимся с вами расписанием на неделю с 8 по 11 июня.

8 ИЮНЯ 09:30 – 11:30 EMS CX3 Модульная система энергетического менеджмента в электроустановках (назначение, состав, преимущества) РЕГИСТРАЦИЯ 9 ИЮНЯ 09:30 – 11:30 УМНЫЙ ДОМ Что лучше: радиосистема или шинная система "умный дом"? РЕГИСТРАЦИЯ 9 ИЮНЯ 12:00 – 13:00 KEOR PDU Новый ИБП, который экономит пространство в серверной стойке. РЕГИСТРАЦИЯ 10 ИЮНЯ 09:30 – 11:00 CELIANE Искусство в электроустановочных изделиях РЕГИСТРАЦИЯ 10 ИЮНЯ 12:00 – 13:30 ОБОЛОЧКИ Для модульного оборудования Legrand (настенного и скрытого монтажа, сравнение характеристик, преимущества) РЕГИСТРАЦИЯ Участие в вебинарах бесплатное. Количество мест не ограничено. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на вебинары Legrand



