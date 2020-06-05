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Компании

Вебинары Legrand июнь 2020

Вебинары Legrand июнь 2020

5 июня 2020, 09:15
Рубрика: Компании
Метки: Legrand
Отрасль: Электротехника 

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Время чтения ≈ 1 мин
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Новости компании

Новая неделя - новые возможности! Продолжаем серию полезных вебинаров по продукции Legrand и делимся с вами расписанием на неделю с 8 по 11 июня.

8 ИЮНЯ

09:30 – 11:30

EMS CX3

Модульная система энергетического менеджмента в электроустановках  (назначение, состав, преимущества)

РЕГИСТРАЦИЯ

9 ИЮНЯ

09:30 – 11:30

УМНЫЙ ДОМ

Что лучше: радиосистема или шинная система "умный дом"? РЕГИСТРАЦИЯ

9 ИЮНЯ

12:00 – 13:00

KEOR PDU

Новый ИБП, который экономит пространство в серверной стойке. РЕГИСТРАЦИЯ

10 ИЮНЯ

09:30 – 11:00

CELIANE

Искусство в электроустановочных изделиях

РЕГИСТРАЦИЯ

10 ИЮНЯ

12:00 – 13:30

ОБОЛОЧКИ

Для модульного оборудования Legrand (настенного и скрытого монтажа, сравнение характеристик, преимущества) РЕГИСТРАЦИЯ

 

Участие в вебинарах бесплатное. Количество мест не ограничено.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на вебинары Legrand


 

 

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RusCable Live - эфир 05.06.2020
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