Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор компании ООО «Маркетплейс» (abc.ru, Санкт-Петербург) Алексей Банников сегодня в Казани обсудили «вопросы реализации совместного инвестиционного проекта — логистического центра на территории промышленной площадки "Зеленодольск"». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Это первая очная встреча господина Минниханова с потенциальными инвесторами с начала пандемии коронавируса. Ранее господин Банников заявлял о намерении вложить более 200 млн руб. в строительство складского комплекса площадью 5 тыс. кв. метров. Накануне встречи с главой региона Алексей Банников посетил промпарк «Зеленодольск» и ознакомился с условиями для резидентов.

Напомним, на территории промпарка «Зеленодольск» Wildberries планирует в первом полугодии ввести в эксплуатацию первую очередь распределительного центра. Его площадь составит 5 га, в дальнейшем она будет удвоена. Инвестиции Wildberries в распредцентр, строительство которого началось в ноябре 2019 года составят 5 млрд руб.

Кроме того, Wildberries заявляла о планах открыть технопарк в промпарке «Зеленодольск» с промышленными мощностями для самозанятых и субъектов малого и среднего предпринимательства. Инвестиции в проект превысят 600 млн руб. Общая площадь парка составит 40 тыс. кв.м., для строительства объекта будет выделен земельный участок в 1 га. Кроме того, резидентами промпарка являются Х5 Retail Group и OZON.

Фонд развития моногородов обязался вложить более чем на 930 млн руб. в создание инженерной и транспортной инфраструктуры, общая стоимость которой оценивается в 1,3 млрд руб.