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Модернизация

"Мособлэнерго" повысит надежность электроснабжения потребителей Краснознаменска

Мособлэнерго повысит надежность электроснабжения потребителей Краснознаменска

8 июня 2020, 13:59
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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АО «Мособлэнерго» в 2020 году повысит надежность электроснабжения потребителей городского округа Краснознаменск. Работы проведет Краснознаменский филиал компании по программе капитального ремонта. В ее рамках в текущем году планируется замена 2 кабельных линий 10 кВ общей протяженностью 2 км, расположенных в районе Голицыно и реки Большая Вяземка. По этим линям, имеющим большое количество соединительных муфт, поступает электричество в Краснознаменск.

Помимо программы капитального ремонта Краснознаменский филиал АО «Мособлэнерго» в 2020 году реализует и инвестиционную программу. По ней запланирована реконструкция центрального распределительного устройства, находящегося по адресу: улица Победы, 10А. Работники отремонтируют здание энергообъекта и заменят оборудование. Эти работы повысят надежность электроснабжения жилых домов и промышленных предприятий городского округа Краснознаменск. Также улучшат условия эксплуатации электросетевого оборудования.

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