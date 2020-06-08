АО «Мособлэнерго» в 2020 году повысит надежность электроснабжения потребителей городского округа Краснознаменск. Работы проведет Краснознаменский филиал компании по программе капитального ремонта. В ее рамках в текущем году планируется замена 2 кабельных линий 10 кВ общей протяженностью 2 км, расположенных в районе Голицыно и реки Большая Вяземка. По этим линям, имеющим большое количество соединительных муфт, поступает электричество в Краснознаменск.



Помимо программы капитального ремонта Краснознаменский филиал АО «Мособлэнерго» в 2020 году реализует и инвестиционную программу. По ней запланирована реконструкция центрального распределительного устройства, находящегося по адресу: улица Победы, 10А. Работники отремонтируют здание энергообъекта и заменят оборудование. Эти работы повысят надежность электроснабжения жилых домов и промышленных предприятий городского округа Краснознаменск. Также улучшат условия эксплуатации электросетевого оборудования.