Работы по устройству искусственного освещения идут в Палкинском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Компания ООО «Лидерстрой» по контрактам с ГБУ ПО «Псковавтодор» устанавливает железобетонные опоры освещения вдоль дороги Псков — Кислово — Палкино. Фонари появятся на пешеходных переходах, автобусных остановках, кольцевых развязках и пересечениях у населенных пунктов Щепец, Лещихино, Полены, Бадухино, Дудниково и Слопыгино.

В Лещихино уже установлено 11 опор. Сейчас рабочие трудятся в деревне Полены. Здесь будет установлено 8 светильников. Установка столбов — самая сложная работа. Сначала специалисты бурят отверстие в грунте глубиной 3 метра, затем на подготовленную опору навешивают кронштейны под светильники и крюки под подвес провода. После этого устанавливают и закрепляют опору. Как рассказал мастер электромонтажных работ Дмитрий Афанасьев, сложности в основном возникают при разработке грунта. Бывает, что бур натыкается на известняковую плиту или гранитный камень, тогда процесс бурения одного отверстия может затянуться на целый день. В среднем за рабочую смену с учетом времени на ремонт буровой коронки и замену зубьев работники устанавливают 4–5 опор.

Высотные работы — подвес элементов освещения, монтаж электрокабеля и пусконаладочные работы будут проводиться по окончании монтажа опор. Фонари установят светодиодные. Они будут включаться автоматически в темное время суток. Мощность светильников составит 100 Ватт, на пешеходных переходах и автобусных остановках для усиления освещения установят более мощные лампы — по 150 Ватт.

По словам подрядчика, местные жители довольны тем, что пешеходные переходы и автобусные остановки будут хорошо просматриваться издалека и перемещение детей и взрослых станет на этих участках дороги безопаснее.

Аналогичные работы будут проведены в Печорском и Псковском районах. Всего будет установлено 109 опор, 96 фонарей и использовано более 3,5 км провода. Срок сдачи объектов по первому контракту — конец июля, по второму — конец сентября.