Аукционная комиссия рекомендовала департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя заключить контракт на строительство 8-го, севастопольского этапа трассы "Таврида" с АО "ВАД" - компанией, которая строит семь участков этого шоссе в Крыму, говорится в материалах сайта госзакупок.

Департамент объявил тендер с начальной (максимальной) ценой договора 8,939 млрд рублей в третьей декаде мая, итоги подвели 8 июня. Заявка ВАД была единственной, предложенная цена равнялась начальной цене контракта. Комиссия признала электронный аукцион несостоявшимся, но так как единственная заявка соответствовала требованиям закупки, то рекомендовала заказчику заключить договор с ВАД.

Севастопольский участок дороги должен быть построен не позднее 1 декабря 2021 года. Место выполнения работ - автодорога Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, км 269+300 до автодороги Ялта-Севастополь, говорилось в документах к закупке.

Как сообщалось, Главгосэкспертиза России в феврале текущего года одобрила проект восьмого этапа трассы "Таврида".

"Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивалась изначально в 149,3 млрд рублей. В декабре 2019 года, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", заключен контракт на дополнительные работы почти на 680 млн рублей (они касаются путепровода в районе симферопольской Мазанки и установки плиты над найденной во время стройки летом 2018 года древней пещеры). Таким образом, семь участков стоят около 150 млрд рублей.

Движение по двум полосам "Тавриды" - на участке протяженностью 190 км от Симферополя в центральной части полуострова до Керчи - открылось в конце 2018 года. В четырехполосном исполнении семь участков трассы от Керчи до Севастополя планируется сдать осенью 2020 года.

Компания "ВАД", созданная в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированная в Вологде, выбрана единственным исполнителем работ по строительству шоссе.

Трасса "Таврида", которая станет федеральной, создается за счет средств федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя.

Фото пресс-секретаря стройуправления ВАД по республике Крым Григория Назарова