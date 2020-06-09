Университет Минстроя НИИСФ РААСН продолжает серию вебинаров проекта «Образование для профессионалов» по вопросам цифровизации строительства.



Ближайшие вебинары:

15 июня «Устойчивое развитие в строительстве. Почему им нужно заниматься сейчас и какие выгоды можно получить»

Ведущая - генеральный директор АО «БЮРО ТЕХНИКИ» Вера Бурцева.

«Устойчивое развитие в строительстве. Почему им нужно заниматься сейчас и какие выгоды можно получить» Ведущая - генеральный директор АО «БЮРО ТЕХНИКИ» Вера Бурцева. 22 июня «Информационное моделирование: эксплуатация зданий и сооружений с применением BIM-технологий. Часть 4»

Ведущий - эксперт рабочей группы по внедрению технологий информационного моделирования при Минстрое России Алексей Чиков.

«Информационное моделирование: эксплуатация зданий и сооружений с применением BIM-технологий. Часть 4» Ведущий - эксперт рабочей группы по внедрению технологий информационного моделирования при Минстрое России Алексей Чиков. 26 июня «5 шагов на пути к новой цифровой культуре в строительстве»

Ведущий - генеральный директор компании «СОДИС Лаб» Андрей Шахраманьян.

«5 шагов на пути к новой цифровой культуре в строительстве» Ведущий - генеральный директор компании «СОДИС Лаб» Андрей Шахраманьян. 29 июня «Управление информацией объекта капитального строительства, «цифровой двойник» города и моделирование»

Ведущие - директор по корпоративным отношениям Dassault Systèmes Мария Кулахметова, директор по бизнес планированию и операционной деятельности Dassault Systèmes Богдан Ключников, директор бренда SIMULIA в России Иван Подколзин.

Начало вебинара – 10.00.

Зарегистрироваться и ознакомиться с предстоящими вебинарами можно по ссылке https://niisf.org/obuchenie/format-obucheniya/vebinary



Проект «Образование для профессионалов» стартовал в сентябре 2018 года. На канале YouTube размещено более 200 записей вебинаров по темам цифровизации строительства и ЖКХ.