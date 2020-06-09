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Цифровая революция

Вебинары по технологиям информационного моделирования в строительстве пройдут на площадке Университета Минстроя в июне

Вебинары по технологиям информационного моделирования в строительстве пройдут на площадке Университета Минстроя в июне

9 июня 2020, 13:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МИНСТРОЙ, BIM, ОНЛАЙН, ОБРАЗОВАНИЕ, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Строительство 

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Университет Минстроя НИИСФ РААСН продолжает серию вебинаров проекта «Образование для профессионалов» по вопросам цифровизации строительства.

Ближайшие вебинары:

  • 15 июня «Устойчивое развитие в строительстве. Почему им нужно заниматься сейчас и какие выгоды можно получить»
    Ведущая - генеральный директор АО «БЮРО ТЕХНИКИ» Вера Бурцева.
  • 22 июня «Информационное моделирование: эксплуатация зданий и сооружений с применением BIM-технологий. Часть 4»
    Ведущий - эксперт рабочей группы по внедрению технологий информационного моделирования при Минстрое России Алексей Чиков.
  • 26 июня «5 шагов на пути к новой цифровой культуре в строительстве»
    Ведущий - генеральный директор компании «СОДИС Лаб» Андрей Шахраманьян.
  • 29 июня «Управление информацией объекта капитального строительства, «цифровой двойник» города и моделирование»
    Ведущие - директор по корпоративным отношениям Dassault Systèmes Мария Кулахметова, директор по бизнес планированию и операционной деятельности Dassault Systèmes Богдан Ключников, директор бренда SIMULIA в России Иван Подколзин.

Начало вебинара – 10.00.

Зарегистрироваться и ознакомиться с предстоящими вебинарами можно по ссылке https://niisf.org/obuchenie/format-obucheniya/vebinary

Проект «Образование для профессионалов» стартовал в сентябре 2018 года. На канале YouTube размещено более 200 записей вебинаров по темам цифровизации строительства и ЖКХ.

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