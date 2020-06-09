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9 июня 2020, 13:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МИНСТРОЙ, BIM, ОНЛАЙН, ОБРАЗОВАНИЕ, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Строительство
Университет Минстроя НИИСФ РААСН продолжает серию вебинаров проекта «Образование для профессионалов» по вопросам цифровизации строительства.
Ближайшие вебинары:
Начало вебинара – 10.00.
Зарегистрироваться и ознакомиться с предстоящими вебинарами можно по ссылке https://niisf.org/obuchenie/format-obucheniya/vebinary
Проект «Образование для профессионалов» стартовал в сентябре 2018 года. На канале YouTube размещено более 200 записей вебинаров по темам цифровизации строительства и ЖКХ.
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