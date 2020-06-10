Рады представить Вашему вниманию двенадцатый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».
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Выпуск №12:
Если бы энергетики читали Маркса
Дмитрий Тимофеев, Medium.com.
Останется ли электрическая сеть гегемоном энергетики будущего?
Статья доступна по ссылке.
Кругосветка по энергетическим сообществам. Великобритания
Игорь Чаусов, Medium.com.
Энергетические сообщества — новая, но уже успевшая завоевать популярность просьюмерская модель устройства локальной энергетики, в рамках которой распределенные источники энергии и гибкости принадлежат самим потребителям электроэнергии — членам сообщества. Отличительная черта энергетического сообщества — совместное использование этих активов местной энергетики, которое может быть организовано множеством путей от кооперативной собственности на активы до создания локальных рынков. В поисках наиболее удачных архитектурно-технических решений для своего энергоснабжения и наиболее эффективных способов взаимодействия внутри себя и с внешним миром большой энергетики локальные энергетические сообщества становятся площадками смелых экспериментов в области новых энергетических практик — формирования локальных рынков гибкости, строительства кооперативных микрогридов, достижения энергетической автономии и многих других. Эти эксперименты показывают, что энергетические сообщества могут приносить существенную пользу энергосистемам, а новые технологии — немалый экономический эффект для таких сообществ. Мы отобрали наиболее передовые, яркие и необычные практики, возникающие в энергетических сообществах Великобритании, Нидерландов, США, Австралии, и приглашаем вас в путешествие по ним. Первый вояж — в Великобританию.
Статья доступна по ссылке.
Кругосветка по энергетическим сообществам. Австралия
Игорь Чаусов, Medium.com.
В первой части аналитического путешествия по энергетическим сообществам мы сделали акцент на новых практиках создания локальных рынков электроэнергии и гибкости, яркие образцы которых создаются в Великобритании. В фокусе нашего внимания сегодня будут микрогриды энергетических сообществ — локальные энергосистемы с единым контуром управления, создаваемые для решения задач энергоснабжения энергетических сообществ. Мы посетим Австралию, в которой микрогриды создаются, чтобы сделать электроснабжение энергетических сообществ более экологичным, экономичным и надежным.
Статья доступна по ссылке.
Статьи по теме «Главная роль образования в развитии человеческого капитала»
- Abuzyarova Dz. et al. The Role of Human Capital in Science, Technology and Innovation // Форсайт. 2019. № 2 (eng). C. 107-119. Статья доступна по ссылке.
- Glushakova O.V. et al. Problems and prospects of development of human capital as the immanent basis of quality of life of the rural population of the Russian Federation // Foods and Raw materials. 2016. No 2. Pp. 167-180. Статья доступна по ссылке.
- Huseynova K.M, Gurbanova S.Sh. Education is set as one of the main targets for the development of the Republic of Azerbaijan // European journal of education and applied psychology. 2018. №2. Pp. 31-32. Статья доступна по ссылке.
- Ivanova O., Astakhova E. Market economics principles of education // RJOAS. 2017. No. 12. Pp. 199-205. Статья доступна по ссылке.
- Khomidjanov U. Human capital development: quality education and professional skills // Наука и образование сегодня. 2019. № 10 (45). C. 30-32. Статья доступна по ссылке.
Больше статей по теме доступно по ссылке.
Статьи по теме «Управление развитием социально-экономического потенциала муниципального образования»
- Дуканова И. В. Система оценки результативности управления развитием муниципальных образований // Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 5-6. С. 100-104. Статья доступна по ссылке.
- Землянухина С. Г., Суворова В. В. Формирование концепции социально-экономического развития муниципальных образований // Известия высших учебных учреждений. Поволжский регион. Общественные науки. 2019. № 2 (50). С. 152-167. Статья доступна по ссылке.
- Каримова Э. Р. Управление социально-экономической системой муниципального образования // Региональная экономика: теория и практика. 2007. № 7. С. 78-82. Статья доступна по ссылке.
- Ключникова Т. Н. Оценка эффективности управления территориальным развитием муниципального образования // Вопросы управления. 2016. № 3 (21). С. 159-166. Статья доступна по ссылке.
- Ковалева Г. А. Оценка потенциала конкурентоспособности как инструмент управления социально-экономическим развитием муниципальных образований // Экономика региона. 2006. № 4. С. 159-165. Статья доступна по ссылке.
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Статьи по теме «Российско-американские отношения 1990-2020 гг.»
- Волков Д. Динамика антиамериканских настроений в постсоветской России и основные характеристики антиамериканизма на сегодняшний день // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2016. № 3-4 (123). С. 141-159. Статья доступна по ссылке.
- Гарусова Л.Н. Российско-американские отношения и феномен антиамериканизма в постсоветской России // Россия и АТР. 2010. № 1 (67). С. 78-86. Статья доступна по ссылке.
- Гудков Л. Отношение к США в России и проблема антиамериканизма // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002. № 2 (58). С. 32-48. Статья доступна по ссылке.
- Конышев В.Н., Сергунин А.А. Новая военная доктрина Барака Обамы и национальные интересы России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2012. Т. 8. № 14 (155). С. 2-9. Статья доступна по ссылке.
- Кошкин А.П., Новиков А.В. Геополитический треугольник отношений России, Евросоюза и США: взгляд в будущее // Власть. 2016. Т. 24. № 4. С. 2-13. Статья доступна по ссылке.
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