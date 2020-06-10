Рады представить Вашему вниманию двенадцатый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

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Выпуск №12:

Если бы энергетики читали Маркса

Дмитрий Тимофеев, Medium.com.

Останется ли электрическая сеть гегемоном энергетики будущего?

Статья доступна по ссылке.

Кругосветка по энергетическим сообществам. Великобритания

Игорь Чаусов, Medium.com.

Энергетические сообщества — новая, но уже успевшая завоевать популярность просьюмерская модель устройства локальной энергетики, в рамках которой распределенные источники энергии и гибкости принадлежат самим потребителям электроэнергии — членам сообщества. Отличительная черта энергетического сообщества — совместное использование этих активов местной энергетики, которое может быть организовано множеством путей от кооперативной собственности на активы до создания локальных рынков. В поисках наиболее удачных архитектурно-технических решений для своего энергоснабжения и наиболее эффективных способов взаимодействия внутри себя и с внешним миром большой энергетики локальные энергетические сообщества становятся площадками смелых экспериментов в области новых энергетических практик — формирования локальных рынков гибкости, строительства кооперативных микрогридов, достижения энергетической автономии и многих других. Эти эксперименты показывают, что энергетические сообщества могут приносить существенную пользу энергосистемам, а новые технологии — немалый экономический эффект для таких сообществ. Мы отобрали наиболее передовые, яркие и необычные практики, возникающие в энергетических сообществах Великобритании, Нидерландов, США, Австралии, и приглашаем вас в путешествие по ним. Первый вояж — в Великобританию.

Статья доступна по ссылке.

Кругосветка по энергетическим сообществам. Австралия

Игорь Чаусов, Medium.com.

В первой части аналитического путешествия по энергетическим сообществам мы сделали акцент на новых практиках создания локальных рынков электроэнергии и гибкости, яркие образцы которых создаются в Великобритании. В фокусе нашего внимания сегодня будут микрогриды энергетических сообществ — локальные энергосистемы с единым контуром управления, создаваемые для решения задач энергоснабжения энергетических сообществ. Мы посетим Австралию, в которой микрогриды создаются, чтобы сделать электроснабжение энергетических сообществ более экологичным, экономичным и надежным.

Статья доступна по ссылке.

Статьи по теме «Главная роль образования в развитии человеческого капитала»

Abuzyarova Dz. et al. The Role of Human Capital in Science, Technology and Innovation // Форсайт. 2019. № 2 (eng). C. 107-119. Статья доступна по ссылке. Glushakova O.V. et al. Problems and prospects of development of human capital as the immanent basis of quality of life of the rural population of the Russian Federation // Foods and Raw materials. 2016. No 2. Pp. 167-180. Статья доступна по ссылке. Huseynova K.M, Gurbanova S.Sh. Education is set as one of the main targets for the development of the Republic of Azerbaijan // European journal of education and applied psychology. 2018. №2. Pp. 31-32. Статья доступна по ссылке. Ivanova O., Astakhova E. Market economics principles of education // RJOAS. 2017. No. 12. Pp. 199-205. Статья доступна по ссылке. Khomidjanov U. Human capital development: quality education and professional skills // Наука и образование сегодня. 2019. № 10 (45). C. 30-32. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Управление развитием социально-экономического потенциала муниципального образования»

Дуканова И. В. Система оценки результативности управления развитием муниципальных образований // Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 5-6. С. 100-104. Статья доступна по ссылке. Землянухина С. Г., Суворова В. В. Формирование концепции социально-экономического развития муниципальных образований // Известия высших учебных учреждений. Поволжский регион. Общественные науки. 2019. № 2 (50). С. 152-167. Статья доступна по ссылке. Каримова Э. Р. Управление социально-экономической системой муниципального образования // Региональная экономика: теория и практика. 2007. № 7. С. 78-82. Статья доступна по ссылке. Ключникова Т. Н. Оценка эффективности управления территориальным развитием муниципального образования // Вопросы управления. 2016. № 3 (21). С. 159-166. Статья доступна по ссылке. Ковалева Г. А. Оценка потенциала конкурентоспособности как инструмент управления социально-экономическим развитием муниципальных образований // Экономика региона. 2006. № 4. С. 159-165. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Российско-американские отношения 1990-2020 гг.»

Волков Д. Динамика антиамериканских настроений в постсоветской России и основные характеристики антиамериканизма на сегодняшний день // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2016. № 3-4 (123). С. 141-159. Статья доступна по ссылке. Гарусова Л.Н. Российско-американские отношения и феномен антиамериканизма в постсоветской России // Россия и АТР. 2010. № 1 (67). С. 78-86. Статья доступна по ссылке. Гудков Л. Отношение к США в России и проблема антиамериканизма // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002. № 2 (58). С. 32-48. Статья доступна по ссылке. Конышев В.Н., Сергунин А.А. Новая военная доктрина Барака Обамы и национальные интересы России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2012. Т. 8. № 14 (155). С. 2-9. Статья доступна по ссылке. Кошкин А.П., Новиков А.В. Геополитический треугольник отношений России, Евросоюза и США: взгляд в будущее // Власть. 2016. Т. 24. № 4. С. 2-13. Статья доступна по ссылке.

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