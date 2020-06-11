Доступна регистрация на Сессии СИГРЭ 2020 и 2021 года

На сайте РНК СИГРЭ обновлен раздел, посвященный электронной сессии 2020 года и очной юбилейной Сессии 2021 года.

Напоминаем, что в 2020 году Сессия СИГРЭ пройдет в онлайн-формате в виде вебинаров с 24 августа по 3 сентября 2020 года. Проведение юбилейной (Ассоциация будет отмечать свое 100-летие) 48-й Сессии СИГРЭ планируется в обычном формате (с 20 по 25 августа 2021 года в Париже, Франция).

Детальная информация от Центрального офиса СИГРЭ о проведении Сессий 2020 и 2021 года доступна по ссылке.

Регистрация делегатов очной 48-й Сессии СИГРЭ (2021 г.) и оплата участия в научной программе для граждан России производится через РНК СИГРЭ.

Для регистрации на 48-ю Сессию 2021 года до 31.12.2020 действует сниженный тариф, который также дает делегатам возможность участия (или доступ к материалам по итогам проведения) в онлайн-сессии 2020 года.

Информация о порядке регистрации и оплаты участия доступна в разделе 48-й Сессии СИГРЭ на сайте по ссылке.

Также возможна регистрация только на электронную сессию 2020 - регистрация и оплата до 15.08.2020 дает возможность принять участие в вебинарах онлайн-сессии, регистрация после даты проведения мероприятия и до 31.12.2020 дает доступ к материалам (доклады, видеозаписи и т.д.) онлайн-сессии.

Стоимость участия: €100 для членов СИГРЭ, €200 для участников, не являющихся членами Ассоциации.

Регистрация участников электронной сессии 2020 производится по ссылке.

Отмена участия в электронной сессии не предусмотрена.

Программа онлайн-сессии будет доступна в ближайшее время.

По всем вопросам просьба обращаться по адресу cigre@cigre.ru.