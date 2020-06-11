На острове Русский строят культурно-образовательный комплекс

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости строительства жилых корпусов культурно-образовательного комплекса на острове Русский во Владивостоке. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Сегодня в регионе идет формирование одного из крупнейших в России культурных кластеров, в состав которого войдут ведущие культурные институции страны. Будут созданы новые пространства Мариинского театра, Третьяковской галереи, Московской академии хореографии, Центральной музыкальной школы при консерватории им. П.И. Чайковского и многое др. Создание комплексов является одним из приоритетных направлений национального проекта «Культура».

Культурный кластер будет состоять из двух частей. Первая, площадью 3,5 га, предполагает размещение во Владивостоке концертного зала, музея и здания высшей школы музыкального и театрального искусства. Вторая часть площадью 14 га расположится на острове Русский. Здесь планируют построить хореографическую, музыкальную и среднюю общеобразовательную школы, интернаты для детей, обучающихся балету и музыке. Кроме того, на острове Русский планируется строительство многоквартирных домов, в которых будут проживать, в том числе, 400 специалистов и 300 преподавателей культурно-образовательного и музейного комплексов.

Проект, достоверность определения сметной стоимости которого проверила Главгосэкспертиза России, предусматривает строительство второго и третьего корпусов жилого комплекса - многоквартирных семиэтажных домов общей площадью 10598 кв.м. каждый. Они будут состоять из двух зеркальных одноподъездных секций. В домах обустроят 130 квартир: 66 однокомнатных, 50 двухкомнатных и 14 трехкомнатных, а также помещения бытового назначения, включая отделение общей врачебной практики, книжный магазин и аптечный пункт с отдельными входами. Входы в жилые подъезды и нежилые помещения будут оборудованы подъемниками для людей с ограниченными физическими возможностями.

Финансирование строительства будет осуществлять Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие».

Фото: ТАСС