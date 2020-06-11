В районе международного моста через реку Амур Благовещенск - Хэйхэ, соединяющего Россию и Китай, возводят объекты инфраструктуры. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил стройплощадки предмостовой зоны. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона 11 июня.

Специалисты строят автомобильный пункт пропуска и таможенно-логистический терминал со складом временного хранения. Он необходим для прохождения таможенных процедур не в Благовещенске, а на месте, чтобы не перегружать и без того проблемную транспортную инфраструктуру. На территории будущего таможенно-логистического терминала сейчас возводят склады. Их и стоянки разместят по временной схеме. Строительство таких складов завершат к концу августа. К работе привлечено 25 единиц техники и 50 рабочих, постепенно силы и средства увеличат.

В дальнейшем в четыре этапа планируют создать терминал с расширенной зоной складов, в том числе на четвертом этапе построить к 2023 году железнодорожный терминал в с. Березовка. Общий объем инвестиций составит 7,6 млрд рублей.

Строительство пункта взимания платы идет полным ходом. Специалисты оборудуют четыре полосы для сбора платы: две для грузового и две для пассажирского транспорта. Также рабочие уже возвели основное и вспомогательное здания, технологический тоннель. Кроме того, строители смонтировали пожарные резервуары и локальные очистные сооружения. В зданиях пункта сейчас проводится внутренняя отделка.

Временный пункт пропуска работает с ограничением пропускной способности до 190 машин в сутки, без пассажирского сообщения, до запуска постоянного перехода. Разрабатывают сейчас специалисты проект капитального здания пункта пропуска, его строительство завершат в 2022 году.

Как сообщил губернатор Приамурья, полноценно международный мост начнет работать после снятия ограничений по пересечению государственной границы, введенных из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас сложно назвать дату начала работы моста, пока ориентируемся на конец августа, но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки», - сказал Василий Орлов.

Напомним, разрешение на ввод в эксплуатацию моста через Амур Благовещенск - Хэйхэ между Россией и Китаем получено в первой половине мая. Тогда же сообщалось, что срок запуска движения по мосту будет зависеть от ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Добавим, строительство российской части моста завершили в конце ноября прошлого года. Общая протяженность перехода составляет 1080 метров, российская и китайская стороны возвели ровно по половине - по 540 метров. Рабочие строили сооружение синхронно с двух берегов, 31 мая 2019 года произошла стыковка двух частей.