В 2020–2022 годах на развитие сельской инфраструктуры Башкортостана направят 5,5 млрд рублей. Об этом на оперативном совещании в Правительстве региона сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

С 2020 года в России стартовала новая государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», для участия в которой на республиканском уровне определили перечень приоритетных направлений. В их числе – развитие жилищного строительства и благоустройство территорий, прокладка подъездных автодорог к населённым пунктам, содействие занятости сельского населения, возведение социально значимых объектов и сооружений.

В общем объёме финансирования 3 млрд рублей – это средства федерального бюджета. Как отметил Ильшат Фазрахманов, по данному показателю Башкортостан вошёл в тройку лидеров среди регионов страны.

В рамках направлений более 1 000 семей получат субсидии на улучшение жилищных условий. Граждане также могут получить льготный кредит под 2,7 процента годовых по программе сельской ипотеки. Кроме того, в муниципалитетах построят подъездные дороги к 11 населённым пунктам, сети газо- и водоснабжения, детские и спортивные площадки, новые ФАПы, полигоны для утилизации твёрдых бытовых отходов.

Глава Башкортостана поблагодарил Минсельхоз РБ за активную работу по подготовке программных проектов и обоснованию объёмов финансирования.