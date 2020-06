По мере того, как мир готовится к выходу из кризиса COVID-19, ожидается, что темпы мировой энергетической революции будут набирать обороты. В исследовании подчеркивается, что владельцы и операторы электросетей должны кардинально трансформироваться, чтобы обеспечить себе роль в более интегрированной, гибкой и разумной системе электроснабжения в процессе перехода к низкоуглеродному будущему.

Исследование было проведено центральным офисом МИРЭС совместно с PwC на базе интервью с руководителями 37 магистральных электросетевых компаний (TSO) и независимых системных операторов (ISO), представляющих 35 стран и более 4 миллионов километров электросетей. Несмотря на то, что роль и функционал таких компаний будет неизбежно развиваться, электросетевые компании останутся центром своих энергосиситем, им необходимо будет балансировать задачи, связанные с надёжной поставкой электроэнергии, с задачами глубокой само-трансформации.

С полной версией исследования «Созидая во время трансформации: роль магистральных электросетевых компаний в энерготранзите» (Performing While Transforming: The Role of Transmission Companies in the Energy Transition) на английском языке можно ознакомиться по ссылке.

Источник: сайт РНК МИРЭС