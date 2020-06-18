«Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за четыре месяца 2020 года. Ключевые мероприятия программы ведутся в соответствии с плановыми показателями.

Отремонтированы 283 трансформаторных подстанции напряжением 0,4/6-10 кВ и 841 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ. Расчищено 1 тысяча 743 га просек воздушных линий. Проведен ремонт 2 силовых трансформаторов 35-110кВ.

Начались работы по капитальному ремонту подстанции «Западная» в г. Дзержинск Нижегородской области. Она обеспечивает электроэнергией более 100 тысяч жителей города, а также ряд промышленных объектов, включая завод «Либхерр-Нижний Новгород» (группа компаний Liebherr), выпускающий комплектующие для строительной техники, и ФКП «Завод имени Свердлова».

«Весь коллектив «Нижновэнерго» нацелен на безусловное и полное выполнение ремонтной программы, потому что она является основной частью подготовки к осенне-зимнему периоду. Важно, чтобы будущий отопительный сезон прошел максимально спокойно для всех потребителей Нижегородской области», - сказал директор «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» Вячеслав Горев.

Всего в течение года энергетики «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» планируют капитальный ремонт более 2,2 тысяч трансформаторных подстанций и 9,5 тысяч километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-110 кВ. Ремонт оборудования будет проведен и на центрах питания классом напряжения 35-110 кВ. 5,8 тысяч га просек воздушных ЛЭП будут расчищены от древесной и кустарной растительности, заменены 5 тыс. дефектных опор.