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До конца лета "Ростелеком" установит в Кемерове 10 светофоров

До конца лета Ростелеком установит в Кемерове 10 светофоров

19 июня 2020, 15:45
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, РОСТЕЛЕКОМ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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Летом этого года «Ростелеком» проводит монтаж новых светофорных объектов в городе Кемерово. В течение двух месяцев оператор установит их на четырех перекрестках и шести пешеходных переходах — в местах концентрации ДТП и рядом со школами.

Оснащение улиц города светофорами и сопутствующей инфраструктурой выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчиком для работ в Кемерове выбран «Ростелеком». Кроме самих светофоров также будут установлены дорожные знаки и пешеходные ограждения, обустроены подходы к переходам, а сами объекты подключены к коммуникациям.

Егор Кочнев, заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Кемеровского филиала «Ростелекома»:

«Безопасность дорожного движения — одна из важнейших задач, которую мы решаем совместно с администрацией города Кемерово. В этом году мы устанавливаем светофоры в тех местах, где раньше не было автоматической регулировки. Это поможет снизить риски аварийных ситуаций».

Светофорные объекты появятся на перекрестках улиц Семашко и Рабочей, Каменской и Заузелкова, Нахимова и 2-го переулка Авроры, проспекта Советского и улицы Кузбасской. Регулированными станут переходы в районе школ № 37, 24, 68, 32, 60, 50, пять из них будут оснащены пешеходными кнопками. Работы в рамках проекта «Ростелеком» планирует закончить до конца лета 2020 года.

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