Стороны обсудили перспективы развития электросетевого комплекса региона и вопросы повышения качества электроснабжения потребителей. Особое внимание было уделено подготовке электросетевого комплекса Рязанской области к следующему отопительному сезону.

В ходе встречи глава энергокомпаний отметил, что сотрудники филиала «Рязаньэнерго» строго выполняют поручение генерального директора «Россети» Павла Ливинского по выполнению графика ремонтных работ. Запланирован капитальный ремонт 25 подстанций 35-110 кВ, 464 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и более 2 200 км линий электропередачи разных классов напряжения. Будет произведена расчистка трасс просек линий электропередачи на площади более 1 200 га, что позволит снизить вероятность возникновения технологических нарушений.

«Все работы проводятся с учетом обстановки в регионе, с применением особых регламентов, санитарных правил и норм. При этом все обязательства по надежному и качественному электроснабжению потребителей нами выполняются полностью и в срок», - отметил Игорь Маковский.

«Между Правительством Рязанской области и «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» выстроено четкое, конструктивное взаимодействие, благодаря чему успешно реализуются многие важные проекты в экономике и социальной сфере. У нас очень много направлений сотрудничества, которое, уверен, будет успешно развиваться и в дальнейшем», – сказал Николай Любимов.

В завершение встречи генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский представил главе региона нового директора рязанского филиала Сергея Котенева, который раннее возглавлял АО «Тульские городские электрические сети».