Инновационной системой мониторинга оборудуют московские коллекторы. Это позволит в режиме реального времени вести наблюдение за коммуникациями.

«В режиме реального времени данные датчиков охранно-пожарной сигнализации, контроля метана, температурного режима выводятся в диспетчерские пункты. Это позволяет непрерывно контролировать все показатели, оперативно отслеживать любые нештатные ситуации, запускать или отключать различные системы и оборудование в коллекторах», — рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках эксперимента новую систему протестировали в коллекторах Зеленограда.

«Результаты хорошие. Теперь приступаем к оборудованию системой мониторинга коллекторов в Центральном административном округе», — добавил заммэра.

Внедрение инновационной системы мониторинга коллекторов в центре столицы планируется завершить к концу 2021 года. Это позволит значительно повысить уровень безопасности и защищенности более 100 километров сетей коллекторного хозяйства, сократить время реагирования на возможные неполадки.

Коллекторы — это подземные тоннели, в которых проложены силовые кабели, кабели связи и спецсвязи, а также трубы теплосети и водопровода — все то, без чего ни одна сфера городского хозяйства не может полноценно функционировать. Общий километраж коллекторных тоннелей столицы составляет почти 800 километров.