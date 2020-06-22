Триумфальный выпуск
22 июня 2020, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
Инновационной системой мониторинга оборудуют московские коллекторы. Это позволит в режиме реального времени вести наблюдение за коммуникациями.
«В режиме реального времени данные датчиков охранно-пожарной сигнализации, контроля метана, температурного режима выводятся в диспетчерские пункты. Это позволяет непрерывно контролировать все показатели, оперативно отслеживать любые нештатные ситуации, запускать или отключать различные системы и оборудование в коллекторах», — рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В рамках эксперимента новую систему протестировали в коллекторах Зеленограда.
«Результаты хорошие. Теперь приступаем к оборудованию системой мониторинга коллекторов в Центральном административном округе», — добавил заммэра.
Внедрение инновационной системы мониторинга коллекторов в центре столицы планируется завершить к концу 2021 года. Это позволит значительно повысить уровень безопасности и защищенности более 100 километров сетей коллекторного хозяйства, сократить время реагирования на возможные неполадки.
Коллекторы — это подземные тоннели, в которых проложены силовые кабели, кабели связи и спецсвязи, а также трубы теплосети и водопровода — все то, без чего ни одна сфера городского хозяйства не может полноценно функционировать. Общий километраж коллекторных тоннелей столицы составляет почти 800 километров.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter