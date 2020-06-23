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Белгородэнерго модернизирует 4000 светильников на улицах областного центра

уличное освещение, МРСК Центра, Россети Центр, Белгородэнерго

уличное освещение, МРСК Центра, Россети Центр, Белгородэнерго

уличное освещение, МРСК Центра, Россети Центр, Белгородэнерго

«Россети Центр Белгородэнерго» приступил к масштабной модернизации наружного освещения Белгорода. По контракту с администрацией города белгородские энергетики заменят на светодиодные четыре тысячи светильников с газоразрядными лампами и обеспечат 100-процентную управляемость наружного освещения посредством интеллектуальной автоматизированной системы.

Модернизация объектов наружного освещения затронет 22 центральные улицы, шесть кольцевых и транспортных развязок, три автомагистрали и микрорайон ИЖС Юго-Западный. Работы планируется выполнить в два этапа. На первом до 20 октября текущего года заменить первые две тысячи светильников, в рамках второго – еще две тысячи и таким образом до конца года полностью завершить проект.

В настоящее время в Белгороде насчитывается порядка 37 тысяч светильников, при этом только 7 % являются светодиодными. Основную долю составляют светильники с натриевыми лампами высокого давления (ДНаТ) мощностью от 70 до 400 Вт и светоотдачей от 80 до 120 лм/Вт. До недавнего времени они считались наиболее эффективным способом экономии в наружном освещении. После замены четырех тысяч светильников на светодиодные доля последних в системе освещения города увеличится до 18%, а базовое потребление электроэнергии снизится примерно на 30%. Таким образом, Белгород получит не только существенную экономию бюджетных средств, но и современную систему наружного освещения.

Все светильники оснащены специальными контроллерами с возможностью индивидуального управления каждым в отдельности, адресного регулирования светового потока, диагностики состояния и получения исходных данных для расчета потребленной электроэнергии.

«За счет сниженного энергопотребления, выборочного уменьшения мощности отдельных светоточек, возможности объединения их в группы и дистанционного управления режимами работы этих групп город получит значительную экономию, - отметил генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. - Высвобождающиеся средства могут быть направлены на дальнейшую модернизацию, таким образом, вся программа будет самоокупаемой и весьма эффективной. С другой стороны, функция контроля состояния каждого светильника позволит в кратчайшие сроки принимать меры по ремонту вышедших из строя светоточек, что, в свою очередь, повысит качество обслуживания наружного освещения».

По итогам реализации проекта наружное освещение Белгорода на 100% будет интегрировано в интеллектуальную автоматизированную систему, которая позволяет дистанционно, без выезда на место устанавливать различные режимы освещения в зависимости от нужд потребителей.

В частности, система дает возможность удаленно включать и выключать каждую вторую или третью светоточку, подсвечивая перекрестки, пешеходные переходы и снижая потребление в местах с наименьшей проходимостью. Например, светильники, включенные в особую группу, могут всю ночь работать в режиме 100%, остальные - в режиме 50%. На общей освещенности это практически не отразится.

Аналогичный проект создания инновационной системы наружного освещения уже реализован в пределах «умного  квартала» Белгорода. Здесь энергетики заменили на светодиодные 483 светильника, организовали индивидуальную систему управления каждым и включили все объекты в единую геоинформационную систему с отображением на карте города. Теперь данная практика будет применена на основных транспортных артериях областного центра.

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