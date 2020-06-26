Компания «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование - ПАО «Ленэнерго») успешно реализует программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленную на снижение уровня потерь электрической энергии, внедрение энергоэффективного оборудования и интеллектуальных приборов учета электроэнергии на объектах компании.

По итогам 2019 года фактическая экономия от выполнения мероприятий по снижению и недопущению потерь электроэнергии в компании составила 195 млн кВтч, по итогам 1 квартала 2020 года – 72 млн кВтч.

Установка энергоэффективного оборудования в 2019 году позволила сэкономить на хознуждах 470 тыс. кВтч электроэнергии, 1518 Гкал тепловой энергии и 18 тыс.м.куб воды. 62% всех осветительных устройств на объектах «Россети Ленэнерго» заменены на светодиодные.

В 2020 году в рамках концепции «Цифровая трансформация-2030» продолжится внедрение цифровых технологий и интеллектуального учета электрической энергии.