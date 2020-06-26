В России будут построены четыре новых энергоблока АЭС

Начаты подготовительные работы по сооружению новых блоков в Ленинградской и Смоленской областях. Соответствующее решение было подписано генеральным директором Госкорпорации «Росатом» по итогам совещания об организации работ по сооружению блоков в Российской Федерации и назначении ответственных за реализацию инвестиционных проектов.

Комментируя данное решение генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил:

«Российская атомная энергетика подошла к данному периоду с новыми разработанными типами АЭС – ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ. Эти проекты успешно реализуются не только в России, но и за рубежом. В них используются самые передовые достижения и разработки, отвечающие всем современным международным требованиям безопасности».

Отметим, что данные проекты включены в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденную Правительством РФ.

В качестве референтного для новых блоков Ленинградской АЭС принят проект ВВЭР-1200, аналогичный первой очереди строительства Ленинградской АЭС-2. На Смоленской АЭС будет применен проект ВВЭР-ТОИ, аналогичный сооружаемому на Курской АЭС-2.

Застройщиком - техническим заказчиком обоих инвестиционных проектов выступит Концерн «Росэнергоатом», генеральными проектировщиками - АО «Атомпроект» (для ЛАЭС-2) и АО «Атомэнергопроект» (для САЭС-2), главным конструктором реакторных установок - АО ОКБ «Гидропресс», а научным руководителем в части ядерной и радиационной безопасности - НИЦ «Курчатовский институт».

«Новые энергоблоки придут на смену блокам с реакторами типа РБМК-1000, срок службы которых завершается в следующем десятилетии. По предварительным подсчётам, сооружение сразу на двух площадках создаст до 15 тысяч новых рабочих мест, обеспечит регулярные налоговые поступления в региональные и местные бюджеты», - подчеркнул Андрей Петров, генеральный директор Концерна «Росэнергоатом».

До конца текущего года на площадке сооружения новых энергоблоков №3 и №4 с реакторами ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 будет подготовлен проект на выполнение подготовительных работ. На участке будущего строительства планируется сооружение временных бытовых строительных городков и промышленной базы. В период 2020 – 2022 г.г. будут организованы общественные слушания материалов обоснования лицензии и оценки воздействия на окружающую среду 3-го и 4-го энергоблоков для получения лицензии на сооружение энергоблоков. До 2022 года предстоит пройти экспертизу на основной проект сооружения.

Новые энергоблоки Смоленской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ общей мощностью 2510 мегаватт будут построены в 6 км от действующих энергоблоков САЭС. До конца 2020 года планируется разработать и утвердить план мероприятий по инвестиционному проекту «САЭС-2 энергоблоки №1, 2» и открыть финансирование для реализации мероприятий в соответствии с планом.