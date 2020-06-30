19 июня состоялось заседание Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, в рамках которого было принято решение включить в перечень системообразующих организаций российской экономики 68 предприятий, закрепленных за Минпромторгом России. Также было поддержано включение двух новых отраслей: «Автомобильные дилерские центры» и «Производство товаров первой необходимости», а также без отраслевой привязки было включено ООО «Оператор-ЦРПТ» и АО «Экспоцентр».

Всего в перечень включено 568 организаций по 27 отраслям промышленности, закрепленных за Минпромторгом России.