 
Законотворчество (постановления)

Перечень системообразующих организаций дополнен новыми отраслями и предприятиями

Перечень системообразующих организаций дополнен новыми отраслями и предприятиями

30 июня 2020, 12:22
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНПРОМТОРГ

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19 июня состоялось заседание Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, в рамках которого было принято решение включить в перечень системообразующих организаций российской экономики 68 предприятий, закрепленных за Минпромторгом России. Также было поддержано включение двух новых отраслей: «Автомобильные дилерские центры» и «Производство товаров первой необходимости», а также без отраслевой привязки было включено ООО «Оператор-ЦРПТ» и АО «Экспоцентр».

Всего в перечень включено 568 организаций по 27 отраслям промышленности, закрепленных за Минпромторгом России.

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