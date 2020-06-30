Профессор Сайфур Рахман

23 июня 2020 года состоялся вебинар профессора Сайфура Рахмана (Prof. SAIFUR RAHMAN) “Роль Smart Grid в содействии интеграции возобновляемых источников энергии”. Данное мероприятие было огранизовано специально для российских участников. В ходе вебинара профессор Сайфур Рахман рассказал о современном состоянии и о трендах развития электроэнергетики. Особое внимание было уделено вопросам развития интеллектуальных сетей и распределенной генерации. Сделан акцент на вопросах управления нагрузкой, и генерирующими мощностями (включая возобновляемые источники энергии) в энергосистеме, что позволит осуществить крупномасштабную интеграцию распределенной генерации.

В интеллектуальных сетях возможен быстрый обмен информацией о состоянии сети и ее компонентов. Таким образом, появляется возможность интегрировать установки распределенной генерации на базе возобновляемых источников энергии, таких как ветровая, солнечная, морская электроэнергия и т.д. для более плавной работы системы. Но для того, чтобы это стало возможным, необходимо, чтобы энергокомпании развивали и изменяли свои методы работы. Эта лекция знакомит с эксплуатационными характеристиками возобновляемых источников энергии, а также с различными аспектами интеллектуальных сетей - технологиями, стандартами и правилами. В ней также рассматривается взаимодействие между распределенной генерацией, накоплением и традиционной генерацией, чтобы обеспечить эффективную операционную стратегию в контексте Smart Grid.

Видеозапись вебинара доступна на официальном YouTube-канале РНК СИГРЭ по ссылке.

Для справки:

Prof. SAIFUR RAHMAN, DIRECTOR, Virginia Tech Advanced Research Institute, USA

President, IEEE Power & Energy Society, 2018 and 2019

Candidate for IEEE President-elect 2021

Профессор Сайфур Рахман

Директор Virginia Tech Advanced Research Institute, США

Президент IEEE Power & Energy Society, 2018 - 2019

Кандидат в президенты IEEE 2021