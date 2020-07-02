Проект строительства новой автомобильной дороги между кузбасским моногородом Тайга и Томском, по которой автотранспорт из Томска сможет быстрее выходить к Транссибирской железнодорожной магистрали, прошел госэкспертизу. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации Томской области со ссылкой на вице-губернатора региона Игоря Шатурного.

"Положительное заключение госэкспертизы получено на проектную документацию, включая смету и результаты инженерных изысканий на строительство автомобильной дороги Томск - Тайга в Томской и Кемеровской областях. Общая сметная стоимость строительства объекта определена в размере 16,8 млрд рублей. Автодорога запроектирована под параметры второй технической категории с капитальным типом дорожной одежды", - говорится в сообщении.

Строительство дороги планируется в рамках концессионного соглашения с привлечением средств федерального бюджета.

Ранее министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев, сообщал, что протяженность дороги составит порядка 68 километров. По территории Кемеровской области пройдет ее меньшая часть - только 20,4 км.

В июне депутаты законодательных собраний Кузбасса и Томской области в двух чтениях приняли закон об утверждении заключения договора между Кемеровской и Томской областями, по которому регионы совместно проведут конкурс на заключение концессионного соглашения на строительство автодороги. Софинансирование работ будет вестись за счет бюджетов регионов. В качестве потенциального концессионера ранее власти называли Газпромбанк.

Дорога между Томском и кузбасской Тайгой имеет стратегическое значение для двух регионов. В частности, томские предприятия для выхода на Транссибирскую магистраль сегодня вынуждены ехать до Новосибирска, что значительно увеличивает цену продукции. Планируется, что дорога станет платной для коммерческих организаций и будет построена на средства частного инвестора по концессионному соглашению при условии бюджетного софинансирования.