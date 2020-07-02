Энергетики компании «Россети Московский регион» завершили 1 этап комплексной реконструкции подстанции (ПС) 220 кВ «Гольяново», расположенной на востоке Москвы, и приступили ко 2 этапу. По завершении реконструкции мощность питающего центра увеличится на 74 МВА за счет замены трансформаторов: вместо двух трансформаторов мощностью по 63 МВА каждый будут установлены трансформаторы по 100 МВА каждый. Это позволит создать запас мощности для присоединения новых потребителей, что положительно скажется на развитии инфраструктуры района Гольяново и Восточного административного округа столицы в целом.

В частности дополнительные мощности будут востребованы при строительстве новой станции Арбатско-Покровской линии метро и более 1 млн квадратных метров жилья, в том числе многоэтажных домов, возведенных в рамках реализации Программы реновации жилого фонда в Москве.

Столь масштабная модернизация стала первой для питающего центра, введенного в эксплуатацию больше 40 лет назад.

1 этап реконструкции стартовал в 2019 году. За год полностью обновлено оборудование 2 секции отрытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ. В частности, на место старого трансформатора мощностью 63 МВА установлен современный трансформатор (Т-2) мощностью 100 МВА. Взамен устаревших масляных выключателей смонтированы элегазовые выключатели. Они обеспечивают высокую надёжность электроснабжения потребителей, снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт, экологичны, поскольку нет рисков загрязнения окружающей среды трансформаторным маслом в отличие от масляных выключателей. Обновлено комплектное распределительное устройство 10 кВ.

Значимость реконструкции подстанции «Гольяново» была особо отмечена заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петром Бирюковым: «В результате реконструкции мощность питающего центра увеличится почти на 60 %. На энергообъекте установлено новейшее электрооборудование преимущественно отечественного производства: трансформаторы - Тольяттинского завода, выключатели произведены в Самаре. Оборудование надежное, современное, ни в чем не уступает зарубежным аналогам».

«В ходе реконструкции применены цифровые технологии в части установки микропроцессорных терминалов защит на трансформатор и отходящие линии. Микропроцессорные терминалы защит увеличивают надёжность работы устройств релейной защиты и автоматики, обеспечивают возможность подключения к автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУТП) с отображением всех параметров электрической сети и возможностью дистанционного управления оборудованием как со стороны оперативного персонала, так и диспетчера», - прокомментировал Дмитрий Гвоздев, первый заместитель генерального директора-главный инженер компании «Россети Московский регион».

Также на ПС оборудовано автоматизированное рабочее место дежурного, использующееся для дистанционного управления оборудованием 220 кВ.

В данный момент энергетики приступили ко 2 этапу реконструкции, связанного с заменой оборудования в 1 секции ОРУ 220 кВ. Завершить комплексную модернизацию питающего центра компания планирует к концу текущего года.

Справочно:

Подстанция 220 кВ «Гольяново» обеспечивает централизованное электроснабжение промышленных предприятий, общественных и жилых зданий и социальных объектов, таких как: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; ГБУЗ "Городская поликлиника №191 ДМЗ", детский дом №48, родильный дом №20 УЗ ВАО, «Психоневрологический диспансер №12», станцию метро «Щелковская», ОАО «Московский экспериментальный завод №1», ОАО «Московский завод измерительной аппаратуры» и др.