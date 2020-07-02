Причиной издание называет в том числе необходимость регулярно предоставлять отчетность. Эксперты, впрочем, сомневаются, что из-за этого предприятия станут уходить от очевидных бонусов.

Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».

Причина, по данным издания, в необходимости еженедельно и ежемесячно предоставлять отчетность для региональных и федеральных властей, а раз в три дня — проводить стресс-тесты, даже не получив господдержки.

Сейчас в перечне более 1330 организаций, 43% из которых относятся к промышленности, 14% — к транспорту, 8% — к топливно-энергетическому комплексу. Участники списка, которые по результатам стресс-тестов оказываются в зоне риска, могут рассчитывать на отсрочки по налогам, субсидии на возмещение затрат, льготные кредиты и госгарантии. Многие предприятия уже готовы сами выйти из списка, но боятся «имиджевых потерь». Кроме того, участники рынка заявляют, что государство запрашивает «весьма чувствительную информацию», и опасаются ее утечки к конкурентам.



Комментирует совладелец и президент корпорации «Технониколь» Сергей Колесников.

— Попадание в этот список, подчеркиваю, не единственный весомый факт для того, чтобы предприятие не останавливать. В этом смысле нахождение в списке системообразующих предприятий сыграло свою позитивную роль. При этом мы сразу себе давали отчет о том, какую отчетность нужно сдавать. Это огромный труд, этот труд не стоит выделки для нас. Такую отчетность собирать, тем более на еженедельной основе, это просто огромное количество часов, это огромные затраты, мы сразу от этого отказались. Отказались от льготных кредитов, от любых государственных субсидий именно по причине того, что размер этих субсидий и льготных ставок вряд ли бы окупил те затраты, которые бы пришлось делать внутри компании на сбор информации, которую сама компания не генерирует.

— Но в перечне вы остаетесь при этом?

— Пока нас оттуда никто не просил уходить, мы сами заявление не подаем, мы предпочитаем находиться в списке системообразующих. Но я вам скажу, что причина это не финансовая, а санэпидемиологическая. Мы хотим в случае, не дай бог, других осложнений экономического характера оставаться работающим предприятием. Вот это для нас главная ценность.

— Многие говорят, что есть опасения у компаний — утечка чувствительной информации конкурентам.

— Во многих странах и в России вы можете найти баланс компании на официальных источниках, в том числе на сайте налоговой инспекции. Я скептично отношусь к тому, что это какой-то серьезный риск. Скорее нет, чем да.

Уходить от очевидных бонусов только из-за увеличения отчетности предприятия вряд ли будут, считает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович:

«Государство в первую очередь оказывает помощь именно этим предприятиям. И я уверен, что лидеры, условно, предприятий 50-70 из этого списка, даже не помышляют о выходе. То, что у нас высока доля административного давления, они заполняют массу никому не нужной информации и различных форм — это беда нашего российского управленческого аппарата. Конечно, с этим надо бороться. В первую очередь этим должно заниматься помимо самих предприятий РСПП. Но в сухом остатке я не жду, чтобы системообразующие предприятия вышли из этой категории, потому что бонусы, предоставляемые государством этой категории предприятий, очевидны. По поводу утечки информации, это дело каждой компании. Но в принципе, например, на Западе компании абсолютно открыты. Это абсолютно нормальная, здоровая конкуренция».

Впрочем, пока на более 1330 предприятий из списка выдано лишь 139 льготных кредитов на сумму 130 млрд рублей, отмечает «Ъ».

Фото: Егор Алеев / ТАСС