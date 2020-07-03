«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») и АО «СО ЕЭС» реализовали проект дистанционного управления оборудованием подстанции 330 кВ «Белгород». Это уже второй объект высокого класса напряжения в Белгородской области, на котором внедрена данная технология. Всего до 2025 года планируется перевести на новый режим работы более 100 подстанций Единой национальной электрической сети, в том числе 17 – в магистральных электросетях Центра.

Дистанционное управление позволяет повысить надежность и эффективность работы энергообъектов за счет увеличения скорости проведения переключений и минимизации риска ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала. Технология реализуется на подстанциях нового поколения, обеспеченных цифровой связью и современными АСУ ТП.

Подстанция 330 кВ «Белгород» – один из крупнейших центров питания Белгородской области. Она участвует в выдаче мощности трех электростанций (Белгородской ТЭЦ, Мичуринской ГТ-ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ «Луч») потребителям юго-западных районов, включая крупные промышленные предприятия – Белгородский станкоремонтный завод, Яковлевский ГОК и др.

В настоящее время проводится комплексная реконструкция подстанции 330 кВ «Белгород». Проектом предусмотрена полная модернизация оборудования, включая установку новых силовых автотрансформаторов общей мощностью 500 МВА. После проведения второго этапа реконструкции подстанция стала соответствовать требованиям для реализации дистанционного управления. Полное завершение работ планируется до конца 2020 года.

Ранее в регионе на новый режим управления уже была переведена подстанция 330 кВ «Губкин», обеспечивающая электроснабжение Лебединского ГОКа, Стойленского ГОКа, «Комбината «КМАруда». Также в магистральных электросетях Центра технология дистанционного управления успешно внедрена на подстанциях 220 кВ «Мирная» и «Спутник» в Калужской области, 220 кВ «Бутурлиновка» в Воронежской области.